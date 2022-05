EU stopper olieimport fra Rusland ved udgangen af året

EU's ledere er mandag aften på et ekstraordinært topmøde i Bruxelles blevet enige om 'omgående' at forbyde mere end to tredjedele af al olieimport fra Rusland.

Det oplyser EU-præsident Charles Michel på Twitter.

- Det her (forbud, red.) gælder med øjeblikkelig virkning for over to tredjedele af olieimporten fra Rusland og fjerner dermed en enorm kilde til finansieringen af landets krigsmaskine, skriver Michel.

EU-landene er konkret blevet enige om at udfase den olie, der fragtes med skibe fra Rusland. Det vil ske inden årets udgang.

Til gengæld vil russisk olie leveret via rørledninger ikke blive bremset med det samme. Her er tidsplanen en mere løs målsætning om at gøre det, så snart det er muligt.

Dermed kan Rusland fortsætte med at sælge olie via rørledninger til blandt andet EU-landet Ungarn.

EU's ledere har i ugevis forsøgt at blive enige om et forbud mod russisk olie. Men planerne har mødt modstand fra Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

Orbán har kritiseret EU-Kommissionen for ikke at tage hensyn til, at Ungarn i modsætning til mange andre EU-lande ikke har havne, der kan tage imod olie fra andre leverandører.

Dermed er Ungarn dybt afhængig af russisk olie leveret via rørledninger, har det lydt fra Orbán. Bag lukkede døre bliver han dog kritiseret af andre EU-lande for at bruge sanktionerne som gidsel i Ungarns langvarige strid med EU-Kommissionen.

Med mandagens aftale får Orbán en undtagelse, som gør det markant lettere for Ungarn end for andre EU-lande at skulle gennemføre den sjette sanktionspakke mod Rusland.

Også Tyskland og Polen får leveret russisk olie gennem rørledninger. Men de to lande har i forvejen besluttet at udfase deres russiske olie. Dermed vil det være endnu mere end de to tredjedele af olien, der leveres via skibe, som udfases, fastslår EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Jeg byder aftenens aftale om oliesanktioner mod Rusland velkommen. Det her kommer reelt til at reducere 90 procent af EU's olieimport fra Rusland inden årets udgang, skriver Ursula von der Leyen på Twitter.

Som del af den sjette sanktionspakke er EU's ledere samtidig blevet enige om at udelukke Ruslands største bank, Sberbank, fra betalingssystemet Swift.

Yderligere tre russisk-ejede tv-stationer får desuden forbud mod at drive virksomhed i Europa, mens der også indføres sanktioner mod en række individer, der menes at være ansvarlige for krigsforbrydelser i Ukraine.

På topmødet mandag er EU's ledere også blevet enige om at sende ni milliarder euro til Ukraine i finansiel støtte.

Beløbet svarer til cirka 67 milliarder kroner og skal hjælpe landet med dets 'likviditetsbehov', skriver Charles Michel på Twitter.