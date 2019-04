EU-top enige i nat: Ny brexit-dato

EU's stats- og regeringschefer er enige om udsættelse af brexit, skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

EU-toppen tilbyder May udsættelse til senest 31. oktober, skriver BBC News.

Tusk modtog klokken 01.00 den britiske premierminister, Theresa May, for at meddele hende det kompromis, de 27 lande var nået frem til.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) April 10, 2019

På et pressemøde opfordrer Donald Tusk Storbritannien til at udnytte de næste seks måneder til at finde afklaring på brexit.

- Forlængelsen er fleksibel, som jeg havde forventet. Den er lidt kortere, end jeg havde ventet. Men den er stadig lang nok til, at man kan finde den bedst mulige løsning.

- Vær søde ikke at spilde denne tid, siger Tusk.

EU-præsident Donald Tusk. Foto: Reuters

Datoen er et kompromis mellem en række lande, som ønskede en længere udsættelse, og Frankrig, som talte meget stærkt for en kort forlængelse af skilsmisseprocessen.

Theresa May var rejst til Bruxelles med et klart ønske om, at de øvrige EU-lande skulle give hende en forlængelse til 30. juni. Men hun indikerede ved sin ankomst, at hun ikke var afvisende over en længere periode.

Tæt på deadline

Storbritannien skulle ellers forlade EU fredag klokken 23 britisk tid, hvis altså ikke stats- og regeringscheferne var gået med til en forlængelse af fristen.

EU-landene har allerede én gang besluttet at udskyde brexit. Det skete på et topmøde i slutningen marts. Efter den oprindelige plan skulle Storbritannien have forladt EU 29. marts i år.

Den britiske premierminister ønsker fortsat at forlade EU inden sommer. Foto: Reuters