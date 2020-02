EU-topmøde brudt sammen

Der bliver ingen aftale om EU-budgettet i denne omgang, selv om det ifølge EU-Kommissionen er ved at være sidste øjeblik, hvis ikke det skal få konsekvenser for samarbejdet fra 1. januar.

Efter mere end 24 timers forhandlinger måtte EU's stats- og regeringschefer fredag aften give op. Budgetrammen for 2021-27 må aftales på et nyt møde.

- Vi har arbejdet meget hårdt på at indgå en aftale om det næste budget. Desværre måtte vi sande, at det ikke var muligt at nå en aftale. Vi har brug for mere tid, siger EU-præsident Charles Michel.

EU-præsidenten tilføjer, at han ikke fredag vil sige, hvornår han er parat til at indkalde til et nyt topmøde. Det kræver konsultationer med alle medlemslandene, forklarer han.

- Hvert land har sine bekymringer. De har deres holdninger og særinteresser. De har også nationale parlamenter og borgere. Det er vigtigt at tage højde for de forskelle, så vi kan samles om en fælles holdning, siger Michel.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde inden mødet, at hun ikke regnede med, at det var muligt at lande en aftale.

Dertil var afstanden mellem medlemslandenes positioner for stor.

Sammenbruddet bekymrer EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Hun fremfører, at der er risiko for, at EU-programmer må udsættes fra nytår.

- Vi er presset af tiden, siger Ursula von der Leyen.

