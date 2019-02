Europa og arabiske lande støber fundament for nyt samarbejde

EU og Den Arabiske Liga (LAS) har med vedtagelsen af en fælles erklæring støbt et fundament for tættere samarbejde med lovende perspektiver, mener statsministeren og EU-præsidenten.

Det er sket på et topmøde, det første - men ikke det sidste - af sin art, søndag og mandag i egyptiske Sharm el-Sheikh.

- Jeg tror virkelig på, at dette kan blive begyndelsen på et nyt kapitel om samarbejde mellem os, siger EU-præsident Donald Tusk efter mødet.

For blot en måned siden var det usikkert, om det historiske møde overhovedet kunne gennemføres.

Flere EU-lande ville have sikkerhed for, at Sudans præsident, Omar al-Bashir, som anklages for massedrab, og Saudi-Arabiens kronprins, Mohamed bin Salman, ikke sad med omkring bordet.

Desuden var der internt mellem EU-landene uenighed om, hvad man skulle skrive i en fælles erklæring med de arabiske lande.

Men Salman og Bashir blev væk. Og den interne strid blev bilagt.

Den fælles erklæring omfatter et fælles udgangspunkt for blandt andet handel, sikkerhed og migration. Det er dog snarere overskrifter, eller en fælles ramme, da forskellene også er store.

Både EU og LAS står på sidelinjen i forhold til konflikten i Syrien, da ligaen har suspenderet Syrien i 2011 efter krigen i landet. Nu ønsker begge at komme på banen igen.

I forhold til konflikten mellem israelere og palæstinensere har parterne et fælles udgangspunkt, da de er enige om en tostatsløsning. Det bemærkede den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi, med tilfredshed på mødet.

- I sig selv er det meget positivt, at vi netop har fået det første topmøde mellem Den Arabiske Liga og EU, for vi er nødt til at forstærke vores samarbejde, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Han ser et potentiale i de arabiske lande - også for dansk erhvervsliv.

Investeringer skal skabe økonomisk udvikling i Mellemøsten, hvilket også - argumenterer statsministeren - vil modvirke et yderligere migrationspres på Europa.

På et bilateralt møde med Egypten annoncerede statsministeren, at Danmark sender en energirådgiver til Kairo og opretter et virksomhedsprogram, der giver danske virksomheder lettere adgang til Egypten.

- De har et kæmpe behov for alt det, vi kan. Danfoss, Grundfos, Vestas, og hvad de hedder alle sammen, har et stort potentiale hernede, og det styrker vi nu konkret mulighederne for. Det har været et nyttigt døgn, siger Løkke.

EU og Den Arabiske Liga blev enige om at mødes igen i 2022 i Bruxelles.