Europa-Parlamentet har godkendt brexit-aftale

Europa-Parlamentet har med stemmerne 621 mod 49 onsdag godkendt brexit-aftalen, to døgn inden at briterne udtræder af EU.

13 medlemmer afstod fra at stemme.

Parlamentet i Bruxelles brød ud i sangen 'Auld Lang Syne', en traditionel skotsk afskedssang, da det på forhånd ventede resultat stod klart.

Storbritannien vinker efter planen farvel til EU ved udgangen af januar.

I forvejen har EU-Kommissionen og det britiske parlament godkendt skilsmisseaftalen.

Nu, hvor det også er godkendt i Europa-Parlamentet, ventes medlemslandene at give et sidste o.k. i form af en skriftlig godkendelse torsdag, skriver nyhedsbureauet DPA.

Selve brexit sker fredag aften klokken 23 britisk tid. Det er midnat dansk tid. Her skal premierminister Boris Johnson holde en tv-transmitteret tale for at markere udtrædelsen af EU.