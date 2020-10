Får hilsen fra Nordkorea: - Vi har magisk styrke

Kim Jong Un skriver i et brev om forholdet til Trump: 'dybt og særligt venskab mellem os, der vil være en magisk kraft'

Den nordkoreanske leder Kim Jong Un har lørdag sendt en besked til den amerikanske præsident Donald Trump, der fredag meldte ud, at han er testet positiv for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

'Hans højhed håber, at de vil komme sig så hurtigt som muligt. Han håber, at de vil komme sig over det. Han sender varme hilsner til dem,' skriver AP, der citerer Korean Central News Agency.

'Magisk forhold'

Trump og Kim Jong Un har ellers ikke altid været på talefod. I 2018 ændrede det sig dog, da de to mødtes til et historiske topmøde.

I alt har de mødtes tre gange. Da de talte om atomvåben, beskrev Trump, at de to 'blev forelsket.'

Ifølge Bob Woodwards nye bog 'Rage' om præsident Trump har Kim Jong Un blandt andet sendt et brev til Trump, hvor han omtales som 'excellence'.

Ydermere skriver Kim Jong Un, at forholdet til Trump er et 'dybt og særligt venskab mellem os, der vil være en magisk kraft.'

Biden negativ

Fredag skrev Donald Trump på Twitter, at han og hustruen Melania Trump var blev testet positive for coronavirus.

Trumps modkandidat i det forestående præsidentvalg Joe Biden er ligeledes blevet testet. Her var resultatet negativt.

Den positive coronatest kommer en måneds tid før præsidentvalget i USA, som ligger 3. november. I valgkampen har coronavirus og præsidentens håndtering af udbruddet fyldt meget.

Det var blandt andet på dagsordenen, da Trump og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, natten til onsdag mødtes til en præsidentdebat.

Læs mere om Trump her:

Trump rives over af professor

Donald Trump er begyndt i behandling med Remdesivir

Trump flyttet til militærhospital

Får antistofcocktail som behandling