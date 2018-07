Får jernbane 12 meter fra indkørslen: - Det er jo helt vanvittigt

Børnefamilie stiller borgerforslag for at råbe politikerne op

Forestil dig, at du pludselig får besked om, at der skal køre passager- og godstog 12 meter fra din hæk og 30 meter fra dine stuevinduer alle døgnets 24 timer - og at din bolig som følge heraf har mistet millioner af kroner i værdi.

De fleste vil nok mene, at det berører en ejendom særligt indgribende. Bare ikke Vejdirektoratet.

De har givet afslag til Brian Goerke og hustruen Lena om at opkøbe deres ejendom i landsbyen Indslev, da man ikke mener, at er den nye jernbane over Vestfyn kommer til at genere familien, der er også tæller børnene Patrick og Philip på 9 og 11 år, i særlig stort omfang.

Familien står dermed i samme håbløse situation som en hel del andre andre borgere i området, der er blevet stavnsbundet til deres værdiløse huse. Blandt andet Torben og hustruen Katja, som Ekstra Bladet skrev om fredag, hvis hus har mistet 1,3 mio. kroner i værdi.

Torben får jernbane i baghaven: - Vores hjem er intet værd længere

– Jeg har fuld forståelse for, at infrastrukturen skal udvikles og havde da også nødtvungent accepteret, at vi ville miste vores hus. Så da vi får en mand ud fra Vejdirektoratet, er jeg overbevist om, at de naturligvis vil opkøbe vores ejendom. Men så begynder han at væve og trække i land og fortælle, at jernbanen ikke er særligt indgribende, fordi det ikke direkte berører vores matrikel, siger Brian.

– Det er jo helt vanvittigt. Udover alle generne ved at have jernbanen så tæt på, så har jeg talt med banken, seks ejendomsmæglere og en advokat - og vi står til at miste 2 mio. på vores hus, siger han.

Jernbanen - Beslutningen om den nye jernbane over Vestfyn er en del af den politiske aftale ’Togfonden’, som blev vedtaget af den daværende S-R-SF regering samt Dansk Folkeparti og Enhedslisten. - Jernbanen bliver på 35 kilometer og løber fra Blommenslyst vest for Odense til Kauslunde øst for Middelfart langs den fynske motorvej. Pris 4,9 mia. kr. - Strækningen er del af ’Timemodellen’, hvis mål er, at der skal være 1 times rejsetid i tog mellem København og Odense, mellem Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg. - Den nye jernbane-strækning forventes at give en rejsetidsgevinst på 6 min. - Det vurderes, at knap 600 ejendomme i større eller mindre omfang vil blive berørt af jernebane-projektet. Heraf forventes staten at opkøbe omkring 55 af ejendommene (totalekspropriation). Kilde: Vejdirektoratet Vis mere Luk

Brian har talt med flere politikere for at få ændret situationen, herunder transportminister Ole Birk Olesen(LA). Indtil videre uden held.

Her ses Brian og Lena foran indkørslen til deres hus. Jernbanen kommer til at løbe parallelt med indkørslen ved det røde stribede bånd, der illustrerer bredden på i alt 20 meter. FOTO: Tim Kildeborg Jensen

Han har også sammen med blandet andet Lena stillet et borgerforslag om, at borgere der kan dokumentere, at de bliver væsentligt berørt både økonomisk og følelsesmæssig af infrastruktur-planer som eksempelvis en jernbane eller motorvej bør blive tilbudt forlods overtagelse, så de ikke ender med at være stavnsbundet.

– Min bedstefar sagde altid, at hvis du siger sandheden og gør alt, hvad du kan i det, du foretager dig, så kan du ikke selv gøre mere. Og hvis jeg står om nogle år og har mistet alt, så kan jeg i det mindste med god samvittighed sige, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for min familie, siger han.

Det kræver, at 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, før det kan blive fremsat i Folketinget.

Se også: Får jernbane i baghaven: - Ingen erstatning

Brian Goerke har nu også klaget over Vejdirektoratets afgørelse. Sagen ligger i Transportministeriet, og der forventes et svar til august om, hvad der videre skal ske.

– Vi står i en fuldstændig håbløs situation. Vi er stadig i gang med renoveringen af huset, så drengene har ikke nogen værelser, og der er ikke nogen varme, men banken har sagt stop for låne flere penge, fordi værdien af huset er faldet så drastisk, siger han.

***

Næstformand i Trafikudvalget: 30 meter er ikke acceptabelt

Dansk Folkeparti trafikordfører Kim Christiansen vil have kigget reglerne for ekspropriering igennem. Foto: Katinka Husted

Næstformanden i Folketingets Trafikudvalg Kim Christiansen(DF) vil nu have efterset Vejdirektoratets praksis i sager om ekspropriering i forbindelse med statens anlægsbyggerier. Det sker efter Ekstra Bladets afsløringer de seneste dage om borgere, der har fået afslag på ekspropriering og er blevet stavnsbundet til deres boliger som følge af den nye jernbane over Vestfyn.

– Vi skal selvfølgelig hele tiden være opmærksomme på, om det kommer til voldsomme gener for naboerne. Der er nogle regler og afstandskrav, som jeg regner med at vejdirektoratet og banestyrelsen har fulgt i de afslag, som er givet.

– Nu vil jeg ikke gå ind i enkeltsager, men når man får 30 meter til en jernbane, så skal man selvfølgelig eksproprieres. Kravet til vindmøller er 300 meter, så 30 meter er ikke acceptabelt. Derfor vil jeg også gerne være med til at kigge på reglerne. Det gælder om at finde en balance, for vi skal jo også have en infrastruktur – det går jeg ud fra, at alle er enige med mig i, men vi skal have en diskussion om, hvorvidt afstandskravene skal være større, så det bliver nemmere at blive eksproprieret, siger han.