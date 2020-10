Facebook fjerner alt indhold knyttet til QAnon-bevægelse

Facebook har klassificeret bevægelsen QAnon som farlig og er derfor begyndt at fjerne alle grupper og sider, som repræsenterer den.

Det skriver Reuters. Det gælder også QAnon-relaterede konti på det sociale medie Instagram, som Facebook ejer.

Grupper og sider bliver fjernet, selv om de ikke indeholder opfordringer til vold.

Tiltaget følger en politik, som Facebook indførte i august. Her blev indhold fjernet, hvis det opfordrede til vold.

Det resulterede i, at Facebook slettede 790 grupper med tilknytning til den højreorienterede konspirationsteori. 1950 andre grupper, 440 sider og over 10.000 konti på Instagram blev også begrænset.

QAnon er en konspirationsteori, som er vokset online i kølvandet på coronapandemien.

Ifølge BBC ser de den amerikanske præsident, Donald Trump, som en slags frelser, der skal redde USA.

Men han modarbejdes af en global elite, der styres af pædofile. Eliten står bag menneskehandel og planlægger at vælte den amerikanske præsident.

USA's føderale politi, FBI, har betegnet QAnon som en potentiel indenlandsk terrortrussel.

En talsperson for Facebook siger, at man 'ikke går efter enkelte opslag'. Fokus er derimod på konti, som spreder misinformation. Det skriver mediet NBC News.

Beslutningen om at fjerne alt QAnon-indhold lægger sig på linje med, hvad Facebook 'har gjort på andre punkter med hensyn til militariserede sociale bevægelser', siger talspersonen ifølge NBC News.

Facebook meddelte i august, at man vil gribe ind over for sider, grupper og Instagram-konti, der er tilknyttet USA-baserede militsgrupper og anarkistiske grupper, som støtter vold ved protester.

Facebook er tidligere blevet kritiseret for at tillade falske nyheder og konspirationsteorier på det sociale medie. Det skete især op til det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Nu har Facebook besluttet at slå endnu hårdere ned på spredning af misinformation få uger op til det forestående præsidentvalg 3. november.