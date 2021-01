Facebook lukker for USA-præsident Donald Trumps profil på det sociale medie foreløbigt de næste to uger. Det skriver Facebook-stifter Mark Zuckerberg.

'Vi mener, at risikoen ved at lade præsidenten fortsætte med at bruge vores service gennem denne periode, simpelthen er for stor,' skriver Facebook-stifteren i et opslaget, der i skrivende stund er liket af 120.000.

Opslaget kom kort før klokken 17 dansk tid, og udelukkelsen kommer, efter demonstranter onsdag stormede den amerikanske kongresbygningen. I den forbindelse gik Trump ud og sagde, at folk skulle gå hjem - men samtidig sagde han:

- Vi elsker jer.

Efterfølgende blev han både udelukket fra Facebook og twitter for en periode, men nu skruer Facebook altså op for sanktionerne.

'Derfor udvider vi blokeringen på Facebook og instagram i mindst to uger, indtil en fredelig overdragelse har fundet sted, skriver Mark Zuckerberg.