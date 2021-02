Facebook svarer igen: - Vi skylder ikke penge

Techgiganter - og især Facebook - er et hedt emne for tiden.

Forleden kom det frem, at Facebook nu havde fjernet alle nyheder fra australske brugeres sider.

Og nu er varmen nået til Danmark. For kulturminister Joy Mogensen fortalte fredag, at Facebook skal til at betale for dansk indhold, hvis det står til regeringen og et nyt, kommende lovforslag.

Ministeren mener, at Facebooks ageren i Australien har været helt forkert.

- Det er dybt bekymrende, for det sætter spørgsmålstegn ved det demokratiske sindelag i en af verdens mest dominerende medievirksomheder.

- Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke forstår det, eller er ligeglade med den betydning, nyhedsmedier har i et demokratisk samfund. Det er dem, der bringer journalistisk baseret viden til torvs, lød det fra Joy Mogensen.

Joy Mogensen angriber Facebook

Vi skylder ikke Danmark penge

Facebook har nu svaret på Joy Mogensens udtalelser, og giganten mener ikke, at situationen i Australien bør urolige Danmark.

'Den vanskelige beslutning, vi har truffet vedrørende et helt konkret lovforslag i Australien, bør ikke bruges til at drage nogle generelle konklusioner. Vi ønsker at spille en positiv og konstruktiv rolle i de demokratiske samfund, vi er en del af,' lyder det fra Peter Münster, kommunikationschef for Facebook i Norden, i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Derudover lyder det, at Facebook ikke skylder danske medier en rød reje, da det er danske medier, der lukrerer på at dele deres indhold på platformen.

'Ideen om at Facebook 'skylder' penge for det nyhedsindhold, der ligger på Facebook, ignorerer to uomgængelige forhold: For det første at det alene er nyhedsmedierne selv eller deres læsere, der lægger links til nyhedsindhold op på vores platform, typisk med det mål at skabe mere trafik til mediets egen hjemmeside. Og for det andet, at det, vi tjener penge på, er annoncer og ikke nyhedsindhold, som udgør mindre end 4% af det indhold, folk møder på platformen,' skriver kommunikationschefen.

