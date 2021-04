Fængselsdom bliver stopklods for dansk statsborgerskab

Et politisk flertal er tirsdag blevet enig om, at det skal være sværere at få statsborgerskab i Danmark.

Fremover vil det ikke længere være muligt for udlændinge at opnå dansk statsborgerskab, hvis man har fået en betinget eller ubetinget fængselsdom.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

- Vi vil gerne være helt sikre på, at de, der får dansk statsborgerskab, med alle de rettigheder der følger med, også er faldet godt til i det danske samfund.

- Og at de også har taget Danmark og de danske værdier til sig, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Der er i aftalen også krav om, at man har været i beskæftigelse i tre et halvt år af de seneste fire år for at kunne få dansk statsborgerskab.

- Vi synes, det er helt rimeligt, at folk har bidraget - også til statskassen, og ikke har begået så alvorlig kriminalitet, at man har fået en fængselsdom, siger Mattias Tesfaye.

Tidligere har personer, der har haft domme på over et års ubetinget fængsel ikke kunnet få dansk statsborgerskab.

Med tirsdagens aftale bliver kravene også skærpet for personer, der har fået en bøde på mere end 3000 kroner for at udøve blandt andet negativ social kontrol, for overtrædelse af udlændingeloven og for socialt bedrageri.

De vil først kunne blive optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse efter en karensperiode på seks år.

Negativ social kontrol er en betegnelse, som blandt andet dækker over, hvis der internt i familier er trusler, vold og andre former for social kontrol, hvor for eksempel forældre vil sikre sig, at deres børn holder sig inden for familiens normer.

- Vi er glade for, at vi har strammet op i forhold til kriminalitet, og også at vi har strammet særligt op i forhold til socialt bedrageri, siger indfødsretsordfører Morten Dahlin (V).

- Det skal ikke være sådan, at man kan blive belønnet for at stjæle fra det fællesskab, man gerne vil være en del af, siger han.

Der bliver også tilføjet fem spørgsmål om danske værdier til indfødsretsprøven, så der i alt bliver ti uforberedte spørgsmål ved prøven.

For at bestå prøven skal ansøgerne svare rigtigt på mindst fire af de fem spørgsmål om danske værdier.

De Konservative foreslog i februar sidste år, at det ikke skulle være muligt for udlændinge med en fængselsdom af nogen art at få dansk statsborgerskab.

- Vi er kisteglade for at kunne se så klart et konservativt aftryk på denne aftale, siger indfødsretsordfører Marcus Knuth (K).

- Ikke nok med punktet om kriminalitet, hvis du har fået en fængselsdom.

- Men vi har også fået strammet op i forhold til karens, så hvis du har fået bøder for narko eller hærværk, så strammer vi også markant op på det, siger han.

Dansk Folkeparti er ikke med i aftalen, Partiet gik til forhandlinger med ønsket om at kunne sige nej til ansøgere med muslimsk baggrund, men det kom ikke igennem.