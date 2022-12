Fagboss indrømmer betaling i korruptionssag

Lederen af den internationale fagforening Den Internationale Faglige Sammenslutning (Ituc), Luca Visentini, indrømmede tirsdag, at han har taget imod 50.000 euro, svarende til mere end 370.000 kroner, fra en ngo

Efterforskningen er en del af en korruptionssag i Europa-Parlamentet, hvor blandt andre Qatar er anklaget for at betale europæiske politikere for indflydelse.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Visentini har modtaget kontant betaling fra kampagnegruppen Bekæmp Straffefrihed.

I spidsen for den organisation står Pier Antonio Panzeri, der er tidligere medlem af Europa-Parlamentet. Han er for nylig blevet anholdt og er anklaget for korruption og hvidvask.

Luca Visentini holder dog fast i, at han har modtaget pengene som en del af finansiering af en kampagne for valg til tillidshverv i Ituc. Det siger han i en pressemeddelelse.

Italieneren nægter forlydender om, at han skulle være trådt tilbage fra sin post i Ituc. I stedet er han trådt til side som et led i en slags 'selvkarantæne' og er lige nu på ferie.

Finansmediet Financial Times skriver, at italieneren er trådt tilbage, blot en måned efter han startede i sin stilling.

- Jeg tog imod denne donation kontant på grund af donorens kvalitet og dens velgørende karakter, siger Visentini.

- Jeg blev ikke spurgt, ligesom jeg heller ikke efterspurgte noget til gengæld for pengene, og ingen betingelser blev stillet for denne donation, siger han videre.

- Denne donation har ikke været forbundet til noget forsøg på korruption, ej heller til at påvirke min fagforeningsposition vedrørende Qatar eller i forbindelse med noget andet forhold, siger Visentini.

Bestyrelsen i Ituc mødes onsdag for at diskutere Visentinis sag.