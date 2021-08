Fagforeninger: Færre dagpenge får ikke de unge i job hurtigere

Jakob Ellemann-Jensen og Venstre vil skære markant i dagpengesatsen for de nyuddannede, fortalte formanden i Berlingske onsdag.

Det skal blandt andet skabe bedre incitamenter til at komme hurtigt i job. Men det kommer ikke til at ske ved at skære i ydelsen.

Sådan lyder det fra fagforeningerne Djøf og DM.

De har begge akademikere som medlemmer, og personer med lange videregående uddannelser fylder ifølge Beskæftigelsesministeriet meget i tallene for nyuddannede på dagpenge.

- Jeg er ikke enig i det argument, siger Henning Thiesen, formand for Djøf, der har omkring 104.000 medlemmer.

- Det er vores helt klare opfattelse og erfaring, at når de unge mennesker er færdige med deres uddannelser, så vil de rigtig gerne i arbejde. Det er det eneste, der står for dem - at få et job så hurtigt som muligt. Så det incitament er slet ikke nødvendigt.

Camilla Gregersen, formand for DM med 55.000 akademikere, stemmer i:

- Nej, det har ikke nogen betydning, for de nyuddannede er i forvejen meget motiveret for at få et arbejde, og de brænder for at komme i gang med at bruge deres uddannelse. Det har betydning for, at de bliver stresset og presset, og det er slet ikke det, vi har brug for, siger hun.

Hun mener, at Venstres forslag, som vil spare staten 1,7 milliarder kroner årligt, handler om ideologi.

- At skære i dagpengene vil være en katastrofe for de unge, men beløbet, man hiver ind, batter jo ikke noget samfundsøkonomisk. Jeg synes mest, at det minder om et gammelt politisk ønske om at mindske tilslutningen til dagpengesystemet, og så pakker man det ind i, at man gerne vil finde nogle midler til at gøre noget på det grønne område.

Jakob Ellemann-Jensens forslag til en ny ydelse svarer til SU plus SU-lån. Men det er ikke nok for en nyuddannet, mener fagforeningerne.

- Når du er færdig med din uddannelse og skal til at søge et job, så ændres din livssituation ganske betydeligt. Det med at søge et job og finde et job kan være fuldtidsbeskæftigelse i en periode. Man kan måske heller ikke længere bo på sit kollegieværelse, siger Henning Thiesen.

Camilla Gregersen peger på, at 72 procent af DM's medlemmer, der studerer, har studiejob ved siden af, fordi SU er 'rigtig svært at klare sig for'.

Begge mener, at det er på andre måder, man skal få de nyuddannede i job.

Djøf har blandt foreslået at belønne små- og mellemstore virksomheder med tilskud for at ansætte nyuddannede.

- Jeg synes, at det her er en meget defensiv tilgang - at det eneste, man kan gøre, er at gøre dem mere fattige og gøre deres livssituation dårligere, siger Henning Thiesen.

Hos DM lyder det, at der kan sættes midler af til jobmatching, mens unge studerer.