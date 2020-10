Falsk person deltog i fortroligt møde i Udenrigspolitisk Nævn

En person, som udgav sig for at være den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, har deltaget på et dybt fortroligt virtuelt møde i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn.

Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

- Jeg håber, at der blot er tale om en grov spøg, men jeg er selvfølgelig bekymret for, om deltagelsen i mødet bliver misbrugt.

- Det giver også anledning til stof til eftertanke, siger Martin Lidegaard, der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, i en pressemeddelelse.

Skulle tale om internationale operationer og Irak

Mødet fandt sted 6. oktober og ifølge Folketingets hjemmeside var mødets emner internationale operationer og Irak.

- På mødet blev den aktuelle politiske situation i Hviderusland drøftet. Samtidig drøftede man også, hvordan den hviderussiske befolkning kan støttes i deres kamp for demokrati og menneskerettigheder, står der i pressemeddelelsen.

Nævnet afsluttede selv mødet, da det gik op for de deltagende, at der var noget galt.

Mødet nåede at vare 40 minutter.

Talte om dyrebordeller

Ifølge TV2 skulle personen blandt andet have talt om dyrebordeller. Det fortæller Michael Aastrup, der er næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

Det er på møder i Udenrigspolitisk Nævn, at emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, diskuteres.

Møderne er strengt fortrolige, og det er ikke tilladt at referere fra dem. Deltagerne skal tilmed aflevere deres mobiltelefoner, fordi man frygter spionage.

Den 38-årige Tikhanovskaja er en politisk novice, som ifølge oppositionen vandt det nylige præsidentvalg i Hviderusland over landets leder gennem 26 år, Aleksandr Lukasjenko. Ifølge de officielle valgresultater fik Lukasjenko dog 80 procent af stemmerne.