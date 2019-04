Familiefar flåede vindue op under Paludan-show: Skrid

Det blev skolelærer Lars Aunbirk for meget, at Rasmus Paludan tirsdag demonstrerede foran hans gadedør

- Jeg er skolelærer, når jeg ikke er sur.

Sådan råbte familiefar Lars Aunbirk tirsdag eftermiddag fra sit vindue over herrefrisør-salonen i krydset Nybrovej/Engelsborgvej i Kongens Lyngby.

Og sur var han, så skolelærer-gerningen var formentlig allerede gået på påskeferie.

Årsagen til hans utilfredshed var den racismedømte stifter af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, som denne eftermiddag havde henlagt et af sine koranafbrændingsshows til pladsen neden for Lars Aunbirks stuevindue.

Det havde gjort, at op mod 200 betjente - mange kampklædte - havde taget opstilling foran adressen for at beskytte Rasmus Paludan og dennes tre-fire kamerafolk. Men også for at undgå ballade.

- Hvor kommer I fra? Gentofte? Skrid hjem med jer. Adieu, råbte Lars Aunbirk fra det åbne stuevindue og pegede med sin ene arm i retning af Gentofte.

Rasmus Paludan fik tirsdag forbud mod at holde demo i både Københavns og Vestegnens politikredse. Så fandt han hjørnet af Nybrovej/Engelsborgvej i Lyngby i Nordsjællands Politikreds. Foto: Jonas Olufsson

Inden da havde hans tre børn ellers siddet foran vinduet i en halv times tid og lappet i sig for at se alt, hvad der skete. Det lod til, at børnene fandt politiets tilstedeværelse noget mere interessant end Lars Aunbirk.

Lars Aunbirk gjorde i utvetydige vendinger opmærksom på, at han bestemt ikke brød sig om Stram Kurs og den demonstration, som Rasmus Paludan stod for.

Paludan efter nyt demoforbud: - Politiet er nogle fucking møgsvin

- Jeg ville ønske, de ville tie det ihjel istedet for at give jer opmærksomhed. Dumme mennesker får masser af opmærksomhed i denne verden, sagde Lars Aunbirk.

Næsten 200 betjente var mødt op for at sørge for sikkerheden. Bevæbnet til tænderne. Foto: Jonas Olufson

Modsat mente en af Rasmus Paludans kampagnefolk, at det var på tide, at mainstreammedierne har fået øjnene op for Paludan og Stram Kurs.

- Det har taget et helt år, råbte han tilbage til skolelæreren.

- Jeg er fra vestegnen, jeg tror, du har flere penge end mig, sagde kampagnemanden videre.

Antallet af betjente til Paludans demoer er kun blevet større de seneste dage efter uroligheder på Nørrebro og i Albertslund søndag og mandag. Foto: Jonas Olufson

Rasmus Paludan fik efter nogen tid at vide af politiets indsatsleder på stedet, at demonstrationen nu skulle stoppe, og at han skulle eskorteres væk fra stedet.

Modsat demonstrationer på Nørrebro og i Albertslund søndag og mandag var der ikke nogen synderlig uro i Lyngby under hans arrangement på stedet.

Paludan evakueret efter optræk til ballade

Tre personer blev imidlertid anholdt for forsøg på vold mod politiet og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

En gruppe unge skabte en smule uro i Lyngby, men det var ikke mere, end politiet kunne håndtere med sin enorme tilstedeværelse. Foto: Jonas Olufson

Politiet fik først besked en time før demonstrationen. Alligevel lykkedes det at få 25 mandskabsvogne frem til stedet med op mod 200 betjente. Foto: Jonas Olufson