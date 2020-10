Fanden er løs i Kristendemokraterne: Intern splid

'Der er totalt lukkethed og manglende lydhørhed for dialog'.

Sådan lyder kritikken fra Anne Grønlund om Kristendemokraternes formand, Isabella Arendt.

Hun og Gert Broxgaard - der begge er tidligere folketingskandidater - vil derfor udfordre Arendt på formandsposten.

- De er ude med ubegrundet kritik, og jeg undrer mig over, at de er trætte af 'manglende dialog', når de ikke selv har kontaktet ledelsen med spørgsmål, kritik eller lignende, siger Isabella Arendt til kritikken.

Anne Grønlund understreger dog over for Ekstra Bladet, at både hun og de andre utilfredse medlemmer har både kontaktet og haft korrespondance med blandt andre Isabella Arendt, partiets landskontor og kredsformanden.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...



- Der er kun én gyldig kandidat, og det er mig Isabella Arendt føler sig ikke udfordret af de utilfredse medlemmer, som vil stille op til formandsposten. - Jeg oplever ikke, at de her medlemmer har opbakning eller flertal i partiet, siger hun selvsikkert til Ekstra Bladet. Desuden fortæller hun, at medlemmerne 'rent teknisk' ikke kan udfordre hende. - Man skal offentliggøre sit kandidatur i august, og det er jeg den eneste, der har gjort. Så der er kun én gyldig kandidat, og det er mig. Nyheden slår dog ikke de to udfordrere ud. - Ja se. Det vidste vi ikke engang. Men det er også først næste år, vi stiller op. Vi siger det bare i god tid, siger Anne Grønlund til Ekstra Bladet.

Vil erklære landsmøde ugyldig

De utilfredse medlemmer påstår yderligere, at de mangler informationer om, hvordan man deltager i landsmødet som delegeret, og hvordan man stiller op til hovedbestyrelsen.

Derfor vil de - med opbakning fra et tredje medlem - erklære partiets landsmøde denne weekend for ugyldig.

- De tre medlemmer har fået en invitation i februar, og lige siden har de modtaget en ugentlig nyhedsmail med informationer, siger formand Isabella Arendt til Ekstra Bladet.

Hvis der ikke er hold i kritikken om manglende informationer om landsmødet. Hvad går det her så ud på?

- Godt spørgsmål. Jeg skal ikke spekulere i deres bevæggrunde, men faktum er, at Anne Grønlund stillede op til hovedbestyrelsen sidste år uden at blive valgt ind.

- Kender proceduren

I Ringkøbing-Skjern Dagblad siger Anne Grønlund, at hun og de andre medlemmer ikke ved, hvordan man stiller til hovedbestyrelsen på grund af manglende informationer.

'Fordi vi ikke ved, hvordan man kan. Vi har ikke fået nogen informationer om det.'

Men den forklaring køber Isabella Arendt ikke.

- Anne Grønlund stillede op til hovedbestyrelsen sidste år, men blev ikke valgt ind. Så hendes argument om, at hun ikke ved, hvordan hun gør, holder ikke, siger hun.

Hun påpeger desuden, at de informationer, som de utilfredse medlemmer efterspørger, er lettilgængelige.

- De står i vores vedtægter og organisationsplan. Sådan har det været i 50 år, reglerne er alment kendte, og er man i tvivl, kan man altid henvende sig, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...



Isabella Arendt blev kaldt 'vikaren fra himlen', da hun sidste år overtog formandsposten midlertidigt fra Stig Grenov, der gik ned med stress. Nu vil partimedlemmer udfordrer hende på formandsposten. Foto: POLFOTO

Ekstra Bladet har spurgt Anne Grønlund, hvordan hun kan undgå at kende reglerne for, hvordan man stiller op til hovedbestyrelsen, hvis hun stillede op sidste år.

- Der stillede jeg op via landskontoret, lyder forklaringen.

Men hvordan kan du sige, du ikke kender proceduren?

- Essensen er jo, at vi ikke har haft mulighed for at stille op, og vi ikke blev delegeret, siger hun og forklarer, at hende og de andre medlemmers primære kritik går på, at det er uigennemsigtigt, hvordan man som medlem bliver delegeret og dermed deltage i landsmøderne samt stille op til eksempelvis hovedbestyrelsen.