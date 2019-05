Fanget på bagsædet: May i tårer

OPDATERING 12.30:

Theresa May planlægger nu at udskyde en fjerde afstemning om skilsmisseaftalen fra EU, som var skemalagt til 3. juni. Det sker efter oprøret fra egne rækker, skriver BBC

---

Theresa May, Storbritanniens premierminister, nærmer sig enden af sit politiske liv.

Det er de fleste britiske avisforsider enige om torsdag, efter et større mytteri internt i Mays egen regering har ført til, at hendes forsøg på igen-igen-igen igen at få sin skilsmisseaftale med EU vedtaget i Underhuset er dødfødt.

Ubønhørlige avisforsider viser således Theresa May fanget på bagsædet af sin minister-Jaguar onsdag aften med våde øjne.

Billedet er opsigtsvækkende og symbolsk af flere grunde: Dels fordi det viser premierministerens reaktion på, at hendes brexit-kollaps nu formentlig er en endegyldig realitet.

The Suns forside torsdag.

Daily Express torsdag.

Dels fordi det minder om et tilsvarende billede af afdøde Margaret Thatcher, der blev fotograferet i en lignende situation, da hendes egne ministre havde vendt hende ryggen og tvunget hende ud af Downing Street i 1990.

The Mirrors forside henviser til den gamle forside fra 1990 med Margaret Thatcher.

Det var The Mirror, der i 1990 'pløkkede', som det hedder i avissprog, på billedet af den detroniserede Thatcher, som forlod Downing Street for sidste gang med overskriften 'Tårer på bagsædet'.

Onsdag kulminerede brexit-krisen i Storbritannien med sin hidtil mest opsigtsvækkende opsigelse i Mays regering, da Andrea Leadsom smækkede med døren.

De fleste britiske aviser vurderer, at May allerede fredag vil indgive sin egen opsigelse til dronning Elizabeth. Dermed er der åbnet for et dramatisk formandsopgør i det nødlidende konservative parti.

I dag, torsdag, går briterne til EU-valg. Her står Mays sønderskudte parti blot til ca. syv pct. af stemmerne.