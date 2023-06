Fans ventede i timevis på glimt af Trump: - Jo flere tiltaler mod ham jo mere støtter vi op

Natten til onsdag holdt Donald Trump tale foran en gruppe velhavende republikanere på en golfklub i New Jersey. Ekstra Bladet og en gruppe hardcore Trump-fans blev afvist, da vi forsøgte at nærme os

Mens Donald Trump gjorde klar til at indtage scenen og tale foran sine velhavende støtter i Trump National Golf Club i New Jersey, gik solen ned over en parkeringsplads få kilometer derfra.

Her havde en mindre gruppe på cirka 30 personer taget opstilling for at vise deres støtte til Trump på dagen, hvor han blev stillet for en dommer i Miami.

Alle havde de håbet at få et glimt af ekspræsidenten, deres helt store idol. Flere havde endda forsøgt at komme helt indenfor i den mondæne golfklub, men var blevet afvist på stedet.

Præcis som Ekstra Bladet blev det, da vi forsøgte at nærme os indgangen.

- Jeg er ikke fucking rig, så jeg kommer aldrig ind, fortalte en mand i en pickup truck, der kaldte sig 'Jack'.

Trump skulle have holdt tale klokken 2.15 dansk tid, men den blev udskudt næsten en time. Foto: Ritzau Scanpix

Veninderne Donna Whitehead og Tammy Simon havde taget opstilling på pladsen flere timer før, at talen skulle starte, og var tydeligt skuffede over, at Trump havde taget bagindgangen i stedet for at køre forbi dem.

Dermed missede han både de medbragte 'MAKE EVERY VOTE COUNT'-flag, og Tammy Simons hjemmelavede t-shirt med katten Smokey iført Trumps karakteristiske frisure.

- Jeg ser alt i tv, som Trump deltager i, og så snart Smokey hører hans stemme, skynder hun sig ind og lægger sig ved siden af mig. Jeg ved ikke, hvem af os to der er hans største fan, fortalte Tammy Simon stolt til Ekstra Bladets udsendte.

Tidligere har Tammy Simon stemt på Bill Clinton og Barack Obama, men det var først, da Donald Trump stillede op til præsidentvalget og vandt i 2016, at hun følte sig hørt.

- Han er en mand af folket. Han forstår os, fortalte hun.

Donna Whitehead, der bar en kasket med påskriften 'We, the People', nikkede enigt.

Hvis han er en mand af folket, hvorfor må I - folket - så ikke være med, når han holder sin tale? Hvorfor er det kun eliten, der er repræsenteret derinde?

- Ved du hvad? Vi har haft fødselsdagskort med til ham, fordi han fylder 77 på onsdag, og en repræsentant for golfklubben kom ud og tog imod dem og sagde, at hun nok skulle give dem videre til ham, og det er nok for mig. Jeg behøver slet ikke være derinde, hvis han bare ved, at vi støtter ham herude, sagde Donna Whitehead.

I bærer begge kasketter, t-shirts, badges og flag med Trumps navn, ansigt og citater. Dyrker I ham næsten som et idol, en rockstjerne, mere end en tidligere - og måske kommende - præsident?

- Jeg har fulgt ham siden dengang, han var med i 'The Apprentice' for snart 20 år siden. Han er jo en stjerne, lød det fra Tammy Simon.

Ingen af Trumps' fans på parkeringspladsen bar slips eller jakkesæt. Det gjorde størstedelen af de fremmødte indenfor til gengæld. Foto: Ritzau Scanpic

Tirsdag blev Trump tiltalt for i alt 37 anklager relateret til hans håndtering af over 100 fortrolige dokumenter om USA's nationale sikkerhed, der er blevet fundet under en FBI-ransagning af hans hjem.

Selv afviser han alt og kalder anklagerne mod ham for politisk motiverede.

Det samme gentog alle de fremmødte, Ekstra Bladet talte med.

- Det er den eneste måde, Biden tror, han kan vinde valget på, lød det fra 'Jack'.

- Biden tror, han er så smart, men ved du hvad? For hver tiltale, Trump bliver udsat for, jo mere støtter vi ham, mente Donna Whitehead.

Veninderne Donna Whitehead og Tammy Simon havde ventet siden eftermiddag på at få et glimt af ekspræsidenten. Foto: Ditte Lynge

Få meter fra de to kvinder var 24-årige Michael ved at sætte fire amerikanske flag ekstra godt fast i vinduerne på sin bil. Også han havde håbet at se Donald Trump denne aften.

- Jeg elsker min familie, men jeg elsker mit land mere, og af samme grund elsker jeg ham (Trump, red.). Han sætter USA først ligesom mig, fortalte han.

Mens nyhedshelikoptere fløj i ring over os, og politiet cirkulerede rundt i området, tilføjede Michael:

- Han er det bedste, der er sket for vores land.