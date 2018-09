Far siger Trump og politikere udnytter hans myrdede datter

Faderen til en studerende i Iowa, der blev myrdet i forrige måned af en illegal indvandrer, har fået nok af højreorienterede politikere og medier i USA, der har brugt hendes død til "synspunkter, hun opfattede som dybt racistiske".

Det skriver han i en lokal avis.

Præsident Donald Trump og hans søn Donald Jr. og tv-stationen Fox News har brugt Mollie Tibbetts død til at påpege et akut behov for at ændre USA's love om indvandring.

Sagen fik massiv dækning på Fox News i sidste måned, mens alle de store tv-stationer var optaget af, at Trumps advokat, Michael Cohen, havde erklæret sig villig til at samarbejde med anklagemyndighed, og præsidentens tidligere kampagnechef Paul Manafort blev dømt skyldig i hvidvask og skattebedrageri.

Rob Tibbetts, faderen til den dræbte studerede, fremsætter sin kritik i avisen Des Moines Register. Han siger, at han støtter en debat om indvandring. Men fremtrædende politikere og medier har misbrugt drabet på hans datter til at fremme deres egen politiske dagsorden.

- Læg ikke beslag på Mollies sjæl ved at fremme synspunkter, hun mente var dybt racistiske. Det forlænger på den måde på frygtelig vis den forbrydelse, som frarøvedes vores familie Mollie, og for at bruge Donald Trump Jr's ord, så er det "hjerteløst og foragteligt", skriver han.

Det var de ord, som Trumps søn brugte fredag, hvor han kritiserede demokratiske politikere og medier for ikke at ville fremhæve, at gerningsmanden var en ulovlig indvandrer.

- Mollie blev myrdet af en ulovlig fremmed, og mordet på hende var aldrig sket, hvis vi havde bevogtet vores sydlige grænse ordentligt, mente han.

Mollie Tibbets blev dræbt af den 24-årige Christhian Bahena Rivera 18. juli, da hun var ude på en aftenløbetur i byen Brooklyn.