Farce fortsætter: Udskyder igen ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger, som mange hundrede tusinder af boligejere har ventet på i syv år, bliver yderligere udskudt.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

De bliver forsinket til sommeren 2021.

Det er ottende gang siden 2013, at at tidspunktet for vurderingerne bliver udskudt.

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger skulle ifølge den seneste melding være begyndt i andet halvår af 2020, men projektet er altså fortsat ramt af skandaløse it-problemer.

I dag bliver landets boligejerne fortsat beskattet på baggrund af stærkt forældede ejendomsvurderingerne fra 2011 og 2012.

Vurderingerne blev sat i bero i 2013 efter hård kritik af området fra Rigsrevisionen.

Siden har skattemyndighederne uden held arbejdet på at udvikle et nyt system, der skal give nogenlunde retvisende ejendomsvurderinger.

Den seneste forsinkelsen er på ingen måder acceptabel, indrømmer skatteminister Morten Bødskov (S).

Forsinkelsen her og nu skyldes, at de nødvendige tests af de første vurderinger har været vanskeligere at gennemføre end forudset, lyder det i pressemeddelelsen.

'Samtidigt er styrelsen blevet udfordret af hjemsendelser i forbindelse med covid-19,' lyder endnu en forklaring i pressemeddelsen.

'Mange har set frem til at få en mere retvisende ejendomsvurdering og få klarhed over deres fremtidige boligskatter. Regeringens kasseeftersyn af skattevæsenets it-projekter viste i efteråret 2019, at tidsplanen for udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger var risikofyldt og stram,' siger Bødskov i pressemeddelelsen.

'Dengang var meldingen dog fortsat, at de nye ejendomsvurderinger kunne udsendes fra andet halvår af 2020 og frem. Regeringen har hele tiden gjort det klart, at den ikke kommer til at forcere udsendelsen af vurderingerne med et ufærdigt system på bekostning af boligejernes tryghed', lover Bødskov.

Udskydelsen af de nye vurderinger er voldsomt dyr for statskassen. Politikerne har nemlig lovet at betale penge tilbage til de 715.000 boligejere, der har betalt cirka 13 mia. kr. for meget i skat på grund af tidligere års forkerte ejendomsvurderinger.

Men der er folk på sagen, forsikrer Skatteministeriet.

Flere hundrede medarbejdere udvikler it-systemet, der skal gøre det muligt at udsende vurderinger af 2,2 mio. ejendomme, som alle er forskellige.

Systemet skal kunne indhente salgsoplysninger, måle afstand til motorveje, vurdere ejendommenes stand mv. I sidste ende skal det bl.a. understøtte, at der kan udsendes 3 mio. skræddersyede tilbud om for meget betalt boligskat til tidligere og nuværende boligejere.

