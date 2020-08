Fase fire hænger i en tynd tråd

Genåbningen af diskoteker og nattelivet hænger i en tynd tråd.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag til DR, efter at der tidligere på dagen kom en klar melding fra Statens Serum Institut (SSI).

Her anbefalede faglig direktør Kåre Mølbak, at genåbningen af samfundet sættes på pause på grund af den seneste stigning i smittespredningen.

- Vi kommer ikke til at lægge noget frem, der er sundhedsfagligt uforsvarligt.

- Du hører jo Kåre Mølbak i dag sige, at det vil være uforsvarligt at gå videre med en stor genåbning af nattelivet. Hvis det er myndighedernes anbefaling, kommer vi ikke til at foreslå det, siger ministeren til DR.

Store dele af det danske samfund blev lukket ned i marts, da udbruddet af coronavirus begyndte at sprede sig.

Siden er det gradvist blevet genåbnet, og nu nærmer vi os genåbningens fase 4, hvor diskoteker og nattelivet indgår.

Den del var Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut dog ude at advare mod tirsdag, da smitten den seneste tid er steget.

I sidste uge var der 429 bekræftede tilfælde af covid-19, mens der ugen før var 227 tilfælde. Tirsdag blev yderligere 77 føjet til listen over personer, der er blevet testet positive for corona i Danmark.

Flere lokale udbrud har den seneste tid ramt Danmark. Blandt andet er et slagteri i Ringsted ramt, ligesom 77 aarhusianske borgere er testet positive siden fredag.

Både SF og Enhedslisten har oven på meldingen fra Mølbak fortalt, at de mener, at genåbningen skal sættes i bero.

Næste fase af genåbningen skal der forhandles om 12. august. Ministeren har hertil bedt SSI om en samlet vurdering af de enkelte elementer af fase 4.

- Regeringens og Folketingets anbefalinger skal jo være fagligt funderede, og derfor tager jeg det meget alvorligt, når der kommer sådan en melding fra Statens Serum Institut og Kåre Mølbak, siger ministeren til DR.

Foruden SSI rådgiver også Sundhedsstyrelsen regeringen om håndteringen af coronaudbruddet. Styrelsen ønsker tirsdag ikke at udtale sig om sit sundhedsfaglige syn på at genåbne nattelivet.