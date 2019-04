Fastholder magten: - Han har altid været stor i munden

Den israelske premierminister ser ud til at have genvundet magten i landet. Han går dog en vanskelig tid i møde, vurderer ekspert

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, er godt på vej til at blive den længst siddende i landet nogensinde.

Natten til onsdag stod det klart, at hans parti, Likud, og deres direkte modstandere fra partiet Blå og Hvid ser ud til at få præcis lige mange mandater, men de øvrige partier på højrefløjen har fået større opbakning end udfordreren Benny Gantz støtter på venstrefløjen.

Dermed kan Netanyahu umiddelbart sætte kursen mod endnu en periode i premierministerstolen - om end der er lidt bump på vejen.

- Det er ikke så ligetil, fordi der et parti, der kun vil støtte ham med forbehold. Og der er et parti, der er endnu mere højreekstremt end Likud, og hvis de stiller krav så som at annektere hele Vestbredden, sidder Netanyahu lidt i saksen, for det kan han ikke levere på, siger Danny Raymond, der er studielektor og ph.d. ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet, til Ekstra Bladet.

Højrefløjen består nu, ud over de ekstreme højreorienterede partier, af stærkt ortodokse partier, og der er derfor helt forskellige ønsker blandt partierne. Og fordi Netanyahu i valgkampen har haft så meget succes, har han formået at tage alle stemmerne fra to partier, der ellers normalt står bag regeringen.

- Så nu vil de ikke være der til at støtte ham og lægge et andet type pres på, så det er ikke helt ukompliceret, det der foregår. Det er lidt af et puslespil, siger Danny Raymond.

Selvom den tidligere general Benny Gantz og hans parti, Blå og Hvid, ser ud til at få lige så mange mandater som Netanyahus parti, må han efter alt at dømme opgive drømmen om at blive premierminister. Foto: Gali Tibbon/AFP/Ritzau Scanpix

Stemt ind på stabilitet

Alt tyder dog på, at det atter bliver Netanyahu, der kan sætte sig i spidsen for regeringen, selvom han har været genstand for flere anklager om blandt andet korruption. Politiet har på baggrund af beskyldninger anbefalet, at der bliver rejst tre sager mod Netanyahu.

Men på trods af anklagerne har israelerne altså alligevel valgt at genvælge ham.

- Selvom de fleste israelere foretrækker, at tingene går ordentligt og demokratisk til, så lever de også i en konstant konfliktsituation. Og det vil sige, at når de kigger på Netanyahu, så kigger de dels på anklagerne om korruption, og dels kigger på de, at der i rigtig mange år ikke har været krig. Og på rigtig mange områder blomstrer det israelske samfund, siger Danny Raymond.

Han vurderer derfor, at det blandt andet er håb om stabilitet i regionen, der har ført til, at Netanyahu får lov til at fortsætte i spidsen for landet.

- På trods af, at man lever i en region, hvor der er kaos, har Netanyahu vist, at der har været en form for stabilitet, som har kunnet få samfundet i Israel til at udvikle sig. Så de vælger den mest stabile og sikre person, som har kunnet levere gennem så mange år, uden der har været kæmpe katastrofer, siger han.

Netanyahu havde oven på valget umiddelbart grund til at smile. Foto: Thomas Coex/AFP/Ritzau Scanpix

Han er stor i munden

I dagene op til valget meldte Netanyahu pludselig ud, at han har i sinde at annektere de israelske bosættelser på Vestbredden.

Det valgløfte skal man dog ikke lægge for meget i, vurderer Danny Raymond.

- Det tror jeg simpelthen ikke på. Det var et meget smart træk, fordi han på den måde tog så mange mandater fra to andre højrefløjspartier. Men han kom ikke med det løfte, fordi han ville indfri det. Det gjorde han, fordi han ville tage alle deres stemmer, siger han.

- Jeg tror ikke, de vil foreslå det, og jeg tror heller ikke, de kan få amerikanerne med på det, vurderer han.

Han mener, at planen vil være for risikabel, selvom der tilsyneladende er stor opbakning internt i Israel.

- De konflikter, han tidligere har været involveret i, har været til at inddæmme, men hvis han begynder at annektere vil Hamas og Det palæstinensiske selvstyre formentlig i en eller anden form finde sammen, og så er konflikten meget tæt på. Så jeg tror bare, han er stor i munden, for det har han altid været. Hvor mærkeligt det end lyder for en almen dansker, er Netanyahu faktisk ret moderat i praksis. Der er masser af retorik, men når det kommer til de store handlinger, gør han ikke så meget, siger Danny Raymond.

De kommende dage vil der i Israel være forhandlinger om den kommende regering, før Netanyahu formelt kan blive genudpeget.

