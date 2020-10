Fauci bekymret: - Ikke et svindelnummer

Et smitteudbrud raserer lige nu Det Hvide Hus.

Men det burde være blevet forhindret. Så klar er meldingen fra USA's øverste topsundhedsekspert, Anthony Fauci.

Tirsdag siger han nemlig at den seneste tids mange smittetilfælde med coronavirus i Det Hvide Hus aldrig burde være kommet så vidt.

Efter smitteudbrud: 'En forladt spøgelsesby'

Ikke et svindelnummer

Flere personer i Donald Trumps inderkreds er den seneste uge blevet testet positive for virussen, efter at præsidenten fredag annoncerede, at han selv var blevet smittet.

– Det er virkeligheden, lige der. Coronavirus er ikke et svindelnummer. Det er en uheldig situation, når du ser sådan noget, fordi det kunne have været forhindret, siger Fauci i et interview med American Universitys Kennedy Political Union ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skulle eksempelvis langt hurtigere have været fokus på smitteopsporing, efter at Trump fik konstateret virussen, påpeger doktor Fauci.

Rengøringspersonale afspritter dagligt Det Hvide Hus, som nærmest står tomt for tiden. Foto: Win McNamee/Ritzau Scanpix

Stemningen i Det Hvide Hus er ifølge flere internationale medier presset på grund af smitteudbruddet.

Senest har Trumps rådgiver Hope Hicks, kampagnechef Bill Stepien, pressesekretær Kayleigh McEnany og Trumps personlige assistent Nicholas Luna alle fået konstateret corona.

Onsdag meddelte seniorrådgiver i Det Hvide Hus Stephen Miller, at han også er blevet testet positiv for corona. Det politiske medie Politico skriver, at Miller dermed er nummer 34 i rækken af smittede personer, der har sin daglige gang i Det Hvide Hus.

Præsident Donald Trump vendte mandag tilbage til Det Hvide Hus efter at have været indlagt tre nætter på et militærhospital, hvor han blev behandlet for corona.

Ved hjemkomsten opfordrede Trump amerikanerne til ikke at være bange for coronavirus og til ikke at lade virusset 'dominere' deres liv.

Coronapandemien har indtil nu kostet over 210.000 mennesker livet i USA. Det er mere end i noget andet land.