FBI: Bombe mod milliardæren George Soros

FBI efterforsker en brevbombe, der er fundet i en postkasse i Bedford, New York, som tilhører den ungarsk-amerikanske milliardær og politiske donor George Soros.

Bomben blev opdaget af en sikkerhedsvagt mandag eftermiddag. Der er angiveligt tale om en rørbombe, der kunne forvolde personskade.

- Det er ikke en attrap, siger en anonym politikilde til Associated Press.

Bomben er blevet uskadeliggjort og sendt til FBI’s laboratorium i Quantico, Virginia, for yderligere undersøgelser, oplyser forbundspolitiet.

- Vi har ingen ide om, hvad motivet kan være, siger FBI-chef William Sweeney tirsdag og tilføjer, at sagen bliver efterforsket.

Venstrefløjsaktivisme

George Soros, 88, der har tjent en formue som valutaspekulant, er kendt for sin økonomiske støtte til politikere, aktivister og mærkesager på venstrefløjen.

Hans pengegaver til blandt andet menneskerettigheds- og immigrationsgrupper har gjort ham til et yndet mål for højreorienterede aktivister og konspirationsteoretikere.

Bomben blev placeret i en postkasse på denne adresse i Bedford, der ligger 80 kilometer fra Manhattan i New York. Foto: AP

George Soros har ikke selv kommenteret sagen, men hans velgørenhedsorganisation opfordrer i en meddelelse politikere til at 'dæmpe retorikken'.

'I dette klima af frygt, løgne og spirende totalitarisme kan en simpel ytring føre til dødstrusler. George Soros afskyer en hver form for vold og opfordrer politikere på tværs af parti-skel at dæmpe retorikken. Ord har konsekvenser, og vi bærer et kollektivt ansvar for at kunne diskutere vores uenigheder på en civiliseret måde', lyder det blandt andet.

Knækkede Bank of England

I 1992 blev George Soros verdenskendt på at spekulere så kraftigt mod det britiske pund, at daværende premierminister John Major var tvunget til at trække Storbritannien ud af det europæiske fastkurssamarbejde.

George Soros tjente over en milliard dollars og blev kendt som ’manden, der knækkede Bank of England’.

Han har siden overført hovedparten af sin formue til organisationen, Open Society Foundations. George Soros ligger nummer 60 på Forbes' liste over de rigeste amerikanere.