FE kan ikke genskabe slettede sms'er fra Minksagen

Det er ikke muligt for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) at gendanne slettede sms'er i Minksagen.

Det har Folketingets partiledere fået at vide mandag aften ved en orientering i Forsvarsministeriet. Det oplyser Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, efter mødet.

Fra Danmarksdemokraternes Peter Skaarup lyder det efter mødet:

– Vi ønsker stadig i Danmarksdemokraterne at genskabe de her sms'er. Hvis FE ikke kan, kan det være andre kan gøre det, siger han.

Han nævner blandt andet, at Apple måske kan genskabe sms'erne.

Det samme gør Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Som han har forstået det, er det kun Apple, der kan genskabe sms'erne.

– Jeg synes statsministeren skal rette henvendelse til Apple, siger han efter mødet.

Sagen, som omhandler sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og andre personer tæt på Minksagen i 2020 under coronakrisen, er blusset op efter afsløringer i B.T. i sidste uge.

Her afslørede B.T., at centrale oplysninger i sagen blev tilbageholdt i et svar, der blev givet til Folketinget, da sms-sagen rullede i slutningen af 2021.

Dengang forsøgte især Venstre, som nu sidder i regering med Socialdemokratiet, at få svar på, om det på nogen måde var muligt at genskabe sms'erne, som var blevet slettet automatisk efter 30 dage.

Den opgave kunne politiets tekniske eksperter ikke løse. Sådan lød det fra Justitsministeriet i en pressemeddelelse 17. november 2021.

Mette Frederiksen og hendes nærmeste embedsmænd, herunder Barbara Bertelsen, havde slettet deres beskeder, fordi deres mobiltelefoner var opsat til automatisk at slette beskeder efter 30 dage.

B.T. afslørede i sidste uge, at FE aldrig blev anmodet om at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder. Beskederne ville måske kunne findes i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk.

FE havde ikke lovhjemmel til at forsøge. Det skrev FE i tre forskellige notater sendt til Forsvarsministeriet. Men oplysningerne kom ikke med i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg.

En række partier har efterfølgende ment, at Folketinget er blevet vildledt i sms-sagen.

De Konservative har stået bag et beslutningsforslag, som skal pålægge regeringen at ændre loven, så der kommer lovhjemmel til at forsøge at genskabe de slettede sms'er.

Kort inden mødet mandag aften fortalte De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, at Folketinget var indkaldt til at stemme om forslaget 29. juni.

Efter mødet siger Abildgaard:

- Om beslutningsforslaget vedtages eller ej, kan sms'erne ikke genskabes. Det får os til at gå tilbage og overveje, om vi skal have en anden ordlyd.