FE kan ikke umiddelbart bidrage til at genskabe sms'er

Tirsdag formiddag skal Mette Frederiksen stå skoleret for folketingets retsudvalg, der har kaldt hende i samråd om sms-sagen. Følg med live her

Politiets teknikere har gjort, hvad der kan gøres i forhold til at genskabe slettede sms'er i mink-sagen, lyder det fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

I en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet udtaler efterretningstjenesten, at den ville have fulgt samme metode, som Politiet har brugt.

- FE kan på det foreliggende grundlag ikke pege på yderligere undersøgelser, som kunne være iværksat for at fremfinde og eventuelt genskabe de pågældende beskeder, hedder det.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) deltager tirsdag i et lukket samråd i Granskningsudvalget.

Her skal de to ministre svare på, hvad regeringen har gjort, og kan gøre for at genskabe sms'er, der er slettet på telefoner fra centrale aktører, herunder statsminister Mette Frederiksen (S) og topfolk i Statsministeriet.

