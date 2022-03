Fedtspil om EU-forsvar

Folketingets EU-begejstrede partier forsøger ikke overraskende at smutte Danmark med i forsvarssamarbejdet, men det er at sælge skindet, før bjørnen er skudt, og kan medfører nok et nej tak fra de danske vælgere ved en eventuel folkeafstemning

Forleden leverede præsident Joe Biden en af de stærkeste og mest pro-europæiske taler i nyere historie. Bidens tale var en lang fordømmelse af Putins myrderier i Ukraine, og samtidig en intens bekendelse til Nato-samarbejdet og USA’s europæiske allierede.

Rundt om i EU’s hovedstæder må regeringer og parlamenter have åndet lettet op. USA og Joe Biden står 100 pct. bag Europas frihed og uafhængighed.

- Vores styrker er ikke taget til Europa for at kæmpe i Ukraine, men for at forsvare vores Nato-allierede, hvis Putin vil angribe mod vest.

Jeg har gjort det krystalklart, at USA og vores allierede vil forsvare hver eneste centimeter af Nato-landenes territorier med fuld indsats af vores samlede militære styrke’, sagde præsident Biden.

Det var en flot tale.

Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Stort set samtidig meddelte Venstre, Konservative og radikale, at de så snarligt forlanger en folkeafstemning om det danske EU-forsvarsbehold.

Mens det øvrige Europa gør alt for at trække så megen amerikanske militær styrke til Europa for derved at sikre koblingen mellem Amerika og de europæiske Nato-lande, snakker man her i landet om en ny folkeafstemning om EU-forsvarsforbeholdet, som har været en del af de danske forbeholds-afstemningen i 1993.

Selvfølgelig er det ingen tilfældighed, at de mest EU-ivrige partier benytter krigen i Ukraine til at forsøge at få Danmark lempet ind i EU-forsvarssamarbejdet, men det er fedtspil.

For regering og Folketing venter stadig på den store sikkerhedspolitiske analyse fra en analysegruppe under ambassadør Zilmer-Johns, som skal komme inden sommerferie og danne grundlag for et forsvarsforlig. Og en folkeafstemning skal forberedes grundigt. Ikke bare som en tyv om natten.

Det er gennemskueligt, at krigens rædsler i Ukraine skal få vælgerne til at tro, at alt, der har med forsvar at gøre, kræver et ja.

Men EU-forvaret er ikke noget forsvar. Det er et relativt løst samarbejde uden nogen kollektiv sikkerhedsgaranti. Og Europas stærkeste militærmagt, England, er ikke engang med.

Ikke uden grund er der ikke mange i dansk forsvar i dag, som er særligt optaget af forsvarsforbeholdet.

Det er ikke fra forsvarets rækker, politikerne bliver presset til en folkeafstemning. Nærmest tværtimod.

Sandsynligheden for, at vi havner i en af de klassiske EU-for-og-imod-diskussioner er stor.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Sådan er det gået med de to andre EU-forbehold, der skulle afskaffes.

I 2000 sagde danskerne nej til euroen, selv om den daværende økonomiminister Marianne Jelved havde truet med Danmarks økonomiske kollaps og i 2019 sagde et solidt flertal nej til at afskaffe retsforbeholdet, selv om statsminister Lars Løkke mente, det ville gavne narkohandlere, pædofile og menneskesmuglere.

Udenrigsminister Jeppe Kofod sagde forleden, at Danmark ikke havde mistet nogen indflydelse eller militært engagement, fordi vi har et EU-forbehold. Og vi er i dag ikke udenfor. Danmark deltager f.eks. i samarbejdet om militær mobilitet, intern sikkerhed (Frontex) og cyber.

V, K, R og SF presser nu regeringen for at få bygget en folkeafstemning ind i en ny forsvarsaftale.

For partierne udenfor regeringen vil det være en taktisk fordel, hvis man presser Mette Frederiksen til at tage ansvar for en EU-folkeafstemning inden et folketingsvalg. Ender det med et nej, er det hendes skyld.

Da Løkke på et tidspunkt som statsminister blev presset af EU-lobbyen for en folkeafstemning, sagde han ironisk:

’I Danmark er det sådan, at mellem afstemningerne er der store ja-flertal i målingerne. Når afstemningen er udskrevet, falder tallene, og på valgdagen stemmer folk nej’.

Sådan kan det sagtens gå, hvis Mette Frederiksen falder for det blå fedtspilleri og lover en hurtig EU-afstemning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------