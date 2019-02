Michael Cohen tegnede et uskønt billede af sin tidligere chef, præsident Donald Trump, da han onsdag vidnede ved en offentlig høring i USA's Kongres.

Cohen fortalte, at Trump lyver, snyder og er racist.

Han sagde også, at Trump drev sin virksomhed 'som en gangster ville gøre det'. Cohen gik dog aldrig så langt, at han mente, at Trump havde konspireret med Rusland om at vinde præsidentvalget i 2016.

- Det har jeg ikke set direkte beviser på. Men jeg kan have min mistanke, siger han.

Cohen blev sidste år kendt skyldig i skattesvig og for at have løjet over for Kongressen. Derfor skal han tre år i fængsel. Cohen har valgt at samarbejde med specialanklager Robert Mueller i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.

Det Hvide Hus og Trump har gentagne gange taget afstand fra Cohen.

Sarah Sanders, talskvinde i Det Hvide Hus, udtalte tirsdag, at det var 'grinagtigt, at nogen tager en dømt løgner som Cohen alvorligt.'

Michael Cohen, 52, blev flere gange bevæget under den timelange offentlige høring. Foto: AFP

Cohen vil i maj påbegynde afsoningen af tre års fængsel. Foto: AFP

Fem afsløringer, der kom frem under høringen:

Dybt involveret i tys tys-betaling

Michael Cohen fortalte, at Trump personligt bad ham arrangere en betaling på 130.000 dollars til pornostjernen Stormy Daniels kort før valget i 2016.

Cohen beskrev under høringen, hvordan han havde adskillige møder med Trump og finansdirektør for Trump Organization, Allen Weisselberg.

- Han vidste alt om det, siger Cohen, der blandt andet havde medbragt en kopi af en check, som viste, at Trump betalte for at få pornostjernen til at tie om en påstået affære.

Pornostjernen Stormy Daniels. Foto: AP

Donald Trump taler i kode

Michael Cohen fortalte, at Trump var meget forsigtig med at give direkte ordrer, der kunne bringe ham selv i fedtefadet.

Trump talte i stedet i kode, og Cohen forklarede, at han forstod kodesproget. For eksempel gav Trump aldrig Cohen besked om at lyve for Kongressen om et byggeprojekt. Han kiggede blot på Cohen og sagde: 'Der er intet projekt i Rusland'.

- Han giver dig ikke ordrer. Han taler i kode, og jeg forstår kodesproget, fordi jeg har været tæt på ham i et årti, lyder det fra Cohen.

Havde kendskab til lækage

Donald Trump havde ifølge Cohen på forhånd kendskab til et stort læk af e-mails i 2016. Cohen påstår, at Trump gennem sin rådgiver Roger Stone var blevet advaret om, at WikiLeaks ville offentliggøre materiale, der kunne skade Trumps rival Hillary Clinton.

Cohen fortalte, at han personligt var til stede, da Roger Stone ringede til Trump i sommeren 2016 og fortalte, at Wikileaks var på vej med en 'massiv dump' af e-mails.

- Ville det ikke være skønt, lød Donald Trumps svar ifølge Cohen.

Trump-rådgiver Roger Stone. Foto: AFP

Truede folk '500 gange'

Michael Cohen fortalte, at trusler og intimidering var en normal del af arbejdet, når man var Donald Trumps personlige advokat og problemknuser.

Cohen blev spurgt, hvor mange gange, Trump har fået ham til at true personer, journalister eller virksomheder.

- En hel del gange, svarer Cohen.

'50 gange, 100 gange, 200 gange?' lød spørgsmålet efterfølgende. Men først ved '500 gange' svarer Michael Cohen 'formentlig'.

Løj sig rigere for at købe NFL-hold

Michael Cohen fortalte, at Donald Trump havde overdrevet sin formue kraftigt i et forsøg på at købe football-holdet Buffalo Bills i 2014.

Trump var blandt tre finalister i en budkrig, efter at NFL-holdet var blevet sat til salg.

I forbindelse med budkrigen forsøgte Trump at sikre sig et lån fra Deutsche Bank. Ifølge Cohen forsøgte han at få lånet ved at opjustere værdien af sit varemærke med fire milliarder dollars.

Trump tabte under alle omstændigheder budrunden til Terry og Kim Pegula, der købte Buffalo Bills for 1,4 milliarder dollars.