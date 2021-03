Feriepenge på vej: Her kan du få dem udbetalt

I december indgik Folketingets partier en aftale om at udbetale de sidste to ugers indefrosne feriepenge til danskerne.

Her lød det, at udbetalingen ville finde sted i begyndelsen af marts 2021.

Men udbetalingsdatoen er nu rykket til slutningen af denne måned, lyder seneste udmelding.

'Luksusfælden'-eksperter: Sådan skal du bruge dine indefrosne feriepenge

Gang i hjulene

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard bekræfter dog over for Ekstra Bladet, at pengene er på vej.

- Som vi har aftalt med Folketingets partier, kan man få udbetalt sine feriepenge fra slutningen af denne måned. Det er godt, at penge kan komme ud og få gang i hjulene, fordi der er mange virksomheder, som er hårdt ramt. Derfor er det håbet, at feriepengene bliver brugt på danske varer og i lokale butikker.

Peter Hummelgaard opfordrer derfor til, at man bruger af feriepengene i stedet for at smide dem på opsparingen.

- Der går op til 10 dage fra man siger, at man vil have feriepengene til, de står på kontoen. Vi ønsker, at så mange som muligt bruger muligheden for at hæve pengene. Fra efteråret ved vi, at udbetalingen satte gang i kasseapparaterne og dermed er med til at hjælpe virksomhederne i en svær tid. Og det er ikke småpenge. Samlet har lønmodtagerne omkring 56 milliarder kroner til gode i feriepenge.

Hvis man vælger ikke at hæve de indefrosne feriepenge, bliver de stående i LD Fonde, der administrer dem til dagligt.

Besked i e-Boks: Nu kan du se dine indefrosne feriepenge