Festen fortsætter for Boris Johnson

Boris Johnsons egne partifæller har bekendt kulør. Party-ministeren får lov til at blive siddende som formand for De Konservative og som premierminister i Storbritannien

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er blevet fredet af sine partifæller efter en mistillidsafstemning mandag aften. Det er netop offentliggjort.

De Konservative lader ham derfor blive siddende på posten som formand for De Konservative og som Storbritanniens premierminister.

Boris Johnson fik 211 ud af de 359 konservative parlamentsmedlemmers stemmer. Det siger formanden for 1922-komitéen, Graham Brady. 148 stemte imod.

Premierministeren skulle minimum bruge 180 stemmer for at blive hængende.

Afstemningen foregik i det britiske parlament mellem klokken 19 og 21 dansk tid og var hemmelig.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Boris Johnson kan fortsætte som Storbritanniens premierminister. Arkivfoto: Itv News/Reuters

Vil ramme partiet

Før afstemningen gik i gang talte Ekstra Bladet med Ole Helmersen, der er ekspert i engelsk politik.

Han vurderede afstemningen til at blive tæt, men hældte mest til, at det ville blive et exit til party-ministeren. Sådan skulle det ikke gå.

Men selvom Boris Johnson har overlevet mistillidsafstemningen blandt egne partifæller, betyder det ikke, at De Konservative står godt med premierministeren ved roret.

- Hans egne personlige meningsmålinger i befolkningen og i partiet har været stærkt nedadgående, og tilliden til ham blandt konservative vælgere er lille.

- Udover ’party-gate’ har han alvorlige politiske problemer, da han ikke rigtig er politiker. Han sætter sig jo ikke ned og arbejder med et politisk program og finder løsninger på problemer. Han taler mest i store overskrifter, sagde Ole Helmersen.

Den seneste meningsmåling blandt briterne viser, at 60 procent gerne så ham forlade sine poster. Målingen ligger på niveau med meningsmålinger den seneste tid, oplyser BBC. Men briternes bøn er ikke blevet hørt i denne omgang.

Sådan skete det

Mistillidsafstemningen kom i stand, da mere end 15 procent af de konservative parlamentsmedlemmer havde bedt om den - svarende til 54 personer.

Det gjorde de ved at sende et brev til 1922-komitéen, hvor de skrev, at de ikke havde tillid til Boris Johnson efter blandt andet party-gate, som han har fået en bøde for.

Herefter blev der sendt mistillidsbreve til formanden for komitéen. 54 breve blev det til søndag, og det kaldte på en hurtig iværksætning af mistillidsafstemningen.

Boris Johnson fik viden om afstemningen samme dag, som brevene nåede frem. Mandag kan partyministeren dog ånde lettet op og glæde sig over opbakningen fra eget parti.