Festivaler skal planlægge forsigtigt trods aftale om hjælp

Det er fortsat usikkert, om sommerens store arrangementer såsom musikfestivaler bliver til noget grundet corona-situationen.

Mandag har regeringen, støttepartierne Enhedslisten, De Radikale og SF samt Alternativet, Venstre og De Konservative indgået en politisk aftale om økonomisk hjælp, hvis større sommerarrangementer må aflyses.

Aftalen er op mod en halv milliard kroner i mulig kompensation.

- Aftalen giver vished for alle arrangører, så de kan gå videre med at planlægge, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

- Og så underleverandører også kan få kontrakter i bogen, og at vi alle kan se frem til, at vi får de sundhedsmæssige restriktioner, så vi forhåbentlig har nogle begivenheder, der kan lade sig gøre til sommer.

Ministeren har tidligere udtalt, at eksempelvis festivaler skal planlægge forsigtigt. Den kurs ændres ikke trods aftalen.

- Man skal fortsat planlægge forsigtigt, fordi vi kender ikke de sundhedsmæssige restriktioner.

- Men den måde, vi har konkretiseret, hvad det vil sige at planlægge forsigtigt, læner sig meget op ad de eksempler, der er blevet sendt ind fra branchen, og de erfaringer vi havde fra sidste år, siger Mogensen.

Aftalen indebærer, at større arrangementer som festivaler, konferencer og dyrskuer kan få kompensation, hvis eksempelvis forsamlingsforbud gør, at de må aflyse.

- Nu er der skabt et håb om, at festivaldanmark og andre større begivenheder har en mulighed for at planlægge. Vi mangler stadig en genåbningsplan.

- Men vi har skabt nogle rammer for, at de kan begynde at indgå aftaler, siger kulturordfører for De Konservative Birgitte Bergmann.

Ordningen gælder arrangementer over 350 personer, der vil kunne søge om at få dækket faste omkostninger og løn, hvis de ikke kan dækkes ellers stoppes.

Kompensationen vil følge en trappemodel. Den indebærer, at arrangøren får dækket op til 90 procent, hvis man er et økonomisk lille arrangement og ned til 50 procent, hvis man er et større.

Samtidig skabes der en nødpulje til velgørende festivaler. Den er på 30 millioner kroner, hvis de er konkurstruet af aflysninger.

SF's kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, er tilfreds med aftalen.

- Jeg er så glad for, at det endelig lykkes at sikre gode muligheder for at planlægge sommerens festivaler, samtidig med at vi holder hånden under festivalerne, hvis de bliver nødt til at aflyse.

- Det giver os alle noget at se frem til den her sommer, hvor vi virkelig har brug for det. Men det sikrer også, at festivalerne overlever til næste år, hvis det ikke skulle lykkes, siger Charlotte Broman Mølbæk i en skriftlig kommentar.