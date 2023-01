Fiasko: Ny 'Taliban-ballade' i Repræsentanternes Hus

De 20 republikanere, der spændte ben for Kevin McCarthys drøm om at blive speaker i Repræsentanternes Hus, har fået øgenavnet 'Taliban 20'. Og det har skabt nu ballade

Tirsdagens begivenheder i Repræsentanternes Hus var en Hollywood-film værdig.

Kevin McCarthy håbede på at kunne samle Republikanerne og få nok stemmer til at blive speaker, når nu partiet har et flertal. Men det endte med en farce.

I første runde fik McCarthy at få 203 stemmer, men havde brug for 218. Derfor måtte vi for første gang i 100 år ud i en anden rund eog til sidst en tredje runde. Men heller ikke her lykkedes det, og ydmygelsen var total.

Og det var det samme 20 republikanske politikere, der spændte ben for Kevin McCarthys drøm. Og det har skabt yderlige intern splittelse i partiet.

I kølvandet på fiaskoen har Nebraska-politikeren fortalt, at de 20 republikanske kamikaze-piloter har fået øgenavnet 'Taliban 20', fordi de ifølge ham opererer som terrorister i partiet.

Og det har fået Matt Gaetz til at reagere. Han er en af dem, der ikke kunne få sig selv til at pege på Kevin McCarthy.

Det manglende flertal har efterladt Kevin McCarthy med en stor opgave, mens Repræsentanternes Hus de facto er i dvale uden en speaker, der står for at samle flertal til at få gennemført føderal lovgivning.

Og det skaber problemer for både ham og de lovgivende forsamling.

Bliver svært

Det tidligere amerikanske kongresmedlem Charlie Dent sagde allerede efter første afstemning, at det bliver svært for Kevin McCarthy at rejse sig.

- De kan godt blive ved med at lave afstemninger, men når først der er blevet stemt på den her måde, så er det virkelig svært at ændre stemmerne. Så jeg kan ikke se, hvordan han får det ændret, siger Dent til CNN.

Matt Gaetz spillede en hovedrolle tirsdag. Han er en del af Freedom Caucus, der er en højreorienteret gren af Republikanerne, som nægter at stemme på Kevin McCarthy. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Kongressen blev tirsdag for første gang samlet siden midtvejsvalget.

Et af de første punkter på dagsordenen er at finde en formand for Repræsentanternes Hus. Først når det er sket, kan man komme videre med resten af de formelle procedurer, skriver CNN.

Det er ikke sket siden 1923, at en formandskandidat ikke blev valgt i første runde. Dengang endte der med at være brug for ni afstemninger.

Repræsentanternes Hus samles onsdag for igen at prøve at vælge en formand.