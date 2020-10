Fiaskoen truer: - Skal bare undgå at blive kørt ned af en bus

Texas har været Republikanernes i mere end 40 år, men denne gang truer fiaskoen for Donald Trump

I nyere tid har Republikanernes sejr i Texas været lige så sikkert som cowboyhatte til rodeo i 'The Lone Star State'.

Ifølge tidligere politisk konsulent og tidligere direktør for Demokraterne i Texas har Republikanerne bare skulle opfølge én ting for at blive valgt i staten med næstflest valgmænd.

- Typisk er det eneste, som Republikanernes kandidat skal gøre for at vinde valget i Texas, at vinde primærvalget og så undgå at blive ramt af en bus på valgdagen.

Og resultaterne de seneste ti valg vidner da også om Republikanernes dominans. Barack Obama, Bill Clinton, Al Gore, John Kerr, Michael Dukakis, Walter Mondale og Jimmy Carter har alle fået valgtæsk.

Fiaskoen truer

Men i 2020 lurer fiaskoen. Bare seks dage før valget har den højt respekterede The Cook Political Report, der følger valget og meningsmålingerne helt tæt, ændret Texas fra 'leaning Republican' til 'Toss Up'.

Det vidner om, at der lige nu er fifty-fifty chance i den normalt så sikre stat. En ting er dog helt sikkert. Hvis Donald Trump ikke vinder Texas, så kommer han så langt bagud, at det bliver tæt på umuligt at vinde valget.

Men hvad er gået galt for præsidenten, der i 2016 fik mere end 800.000 stemmer end Hillary Clinton.

Tre årsager

Årsagen skal findes tre steder. Befolkningssammensætningen, coronavirus og en mand ved navn Beto O'Rourke.

I løbet af de seneste mange år er flere og flere afroamerikanere og amerikaneres med latinamerikanske rødder flyttet til Texas. Ifølge ABC News kom der ni nye latinamerikanske indbyggere i Texas for hver nye hvide indbygger.

Oven i hatten har coronavirus-udbruddet været ekstremt hård ved økonomien i Texas, og det er sjældent gode nyheder for den siddende præsident .

Tredje årsag til Demokraternes håb er Beto O'Rourke, der i senatsvalget i 2018 kom tæt på at slå Republikanernes Ted Cruz.

Fokus på svingstaterne Hver dag op til valget sætter Ekstra Bladet fokus op en af de afgørende stater. En af de såkaldte svingstater. I 2020 betragtes følgende 16 stater som svingstater: Colorado, Florida, Texas, Nevada, New Mexico, Iowa, Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, Ohio, Arizona og Georgia. Ifølge meningsmålingerne er Donald Trump bagud, og han har derfor brug for at vinde så mange svingstater som muligt. Især de store.

Fra konkurrent til ven

Det fik Beto O'Rourke til at forsøge at blive Demokraternes præsidentkandidat i 2020, men han tabte primærvalget til Biden. Men der var ingen sure mine. Den 48-årige mand er blevet en af Joe Bidens største støtte og tætteste allierede.

Beto O'Rourke fører kampagne i hele Texas med et håb. At få Joe Biden valgt.

I skrivende stund er Donald Trump dog stadig favorit, og det vil stadig være en stor overraskelse, hvis Joe Biden vinder. Demokraterne har trods alt ikke vundet siden 1976, hvor Jimmy Carter slog Gerald Ford.

Men fiaskoen lurer.

