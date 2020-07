Filippinerne vil først genåbne skoler når vaccine er klar

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, siger mandag, at hans regerings politik under coronakrisen har forhindret mellem 1,3 og 3,5 millioner smittetilfælde.

Han siger samtidig, at landets skoler ikke vil blive genåbnet, før det er muligt at få vaccine mod Covid-19.

Duterte, som mandag holdt sin årlige tale til nationen, kalder nedlukningen af Filippinernes samfund for en af de længste og strengeste i verden.

- Det er en politik, som har holdt smitteudbredelsen under kontrol, siger Duterte.

Men han erkender, at hans regering har været lang tid om at begynde at teste landets indbyggere for Covid-19.

Filippinerne har registreret 82.040 smittetilfælde.

Antallet af registrerede dødsfald med Covid-19 er på 1945.

Filippinerne lempede de indførte restriktioner den 1. juni, men antallet af smittetilfælde er siden blevet firdoblet. Kritikere siger, at dette samtidig skyldes, at landets regering var for langsom til at opspore smittesprederne på grund af for få test.

Duterte siger, at han i en henvendelse til Kinas præsident, Xi Jinping, for fire dage siden bad Kina om at gøre Filippinerne til en toprioritet, når Beijing har fået udviklet en vaccine mod Covid-19.

Duterte svor i sin tale, at han vil fortsætte en blodig krig mod narkotikakriminalitet. I en advarsel til personer, der sælger narkotika, sagde han:

- Gør det ikke i mit land, for jeg vil slå Jer ihjel.

Statistikker i Manila viste tidligere på sommeren, at over 5600 mistænkte er blevet dræbt under operationer vendt mod narkotikakriminalitet siden den 1. juli 2016.

Men menneskerettighedsgrupper siger ifølge Human Rights Watch, at det reelle antal af dræbte snarere er over 27.000.

Under mange operationer har børn overværet, at deres mor eller far er blevet dræbt - eller de har set dem blive slæbt væk for at blive skudt et andet sted, hed det i en rapport fra Human Rights Watch i maj.

Den Internationale Straffedomstol i Haag (ICC) indledte i februar 2018 en efterforskning af Dutertes 'krig mod narkotika', hvilket fik Filippinerne til at forlade domstolen.