Finanslov hjælper Den Blå Planet til overlevelse

I aftalen om finansloven for næste år står der, at Den Blå Planet får et ekstraordinært tilskud på 11,5 millioner kroner i 2022.

Det betyder, at akvariet er tættere på overlevelse, siger administrerende direktør Jon Diderichsen.

- Det er altafgørende for vores drift næste år. Vi er en kulturattraktion, der lever af rigtig mange internationale gæster. Normalt er mere end 60 procent af vores gæster internationale turister i København.

- Fordi hovedparten af udgifterne til at drive et akvarium som vores er faste udgifter, så er vi hårdt ramt af coronakrisen på grund af manglende turister, siger han.

Den Blå Planet har været hårdt ramt af coronanedlukningen, der har barberet kraftigt i antallet af besøgende.

Det er dog lykkedes at skaffe 60 millioner fra fonde og donationer, og med tilskuddet fra finansloven mangler der kun 3,5 millioner kroner i 2022-budgettet.

Tilskuddet gælder dog kun det kommende år, og derfor mangler der fortsat mellem 10 og 20 millioner kroner årligt de følgende år.

Jon Diderichsen fortæller, at Den Blå Planets økonomi de kommende år afhænger af, at turisterne kommer tilbage.

- Vi har set under coronakrisen, at ting ændrer sig meget hurtigt. Vi håber meget, at turisterne begynder at vende tilbage fra 2022 og frem.

Den Blå Planet er en erhvervsdrivende fond og dermed en privat virksomhed.

- Udgangspunktet er, at vi godt kan klare os selv. Det vil sige, at lige så snart vi er tilbage fra corona, så vil vi godt kunne klare os selv.

Under coronakrisen har Den Blå Planet taget utraditionelle metoder i brug for at sikre penge til driften.

Akvariet satte blandt andet nogle af dyrene til salg på Den Blå Avis.

Der bor 21.000 dyr i Den Blå Planet, som beskæftiger mere end 100 medarbejdere.