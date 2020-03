Finansminister Nicolai Wammen (S) siger om Jyllands-Postens historie om et lækket notat fra forhandlingerne om en udligningsreform:

- Jeg kan klart afvise, at Venstre på vores forhandlingsmøder har krævet, at specifikke Venstre-kommuner skulle favoriseres i forbindelse med en ny aftale om en udligningsreform, siger Nicolai Wammen i et skriftligt svar til Ritzau.