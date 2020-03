Finansministeriet politianmelder læk fra forhandlinger

Finansministeriet oplyser, at man har politianmeldt et læk af et internt arbejdsdokument fra udligningsforhandlingerne til Jyllands-Posten.

Ifølge en kort meddelelse er der tale om et 'ministerielt arbejdsdokument'.

- Finansministeriet ser med største alvor på læk af interne papirer og har derfor i dag besluttet at anmelde forholdet til Københavns Politi, skriver departementschef Peter Stensgaared Mørch.

Ifølge ministeriet er der ingen sammenhæng med denne sag og den interne socialdemokratiske mail om angreb på Venstre, der i februar blev bragt i Jyllands-Posten.

Udligningsforhandlingerne omhandler regeringens udspil til en større reform af udligningssystemet, der fordeler milliarder fra velstående kommuner til fattige kommuner.

Siden regeringen lancerede sin plan er den blevet kritiseret af ikke mindst Venstre for at tilbageholde afgørende tal og beregninger.

Samtidigt er reformudspillet blevet kritiseret vidt og bredt af borgmestre, der ikke mener, at udspillet i sin nuværende form er fair over for lige deres kommune.

Efterfølgende kom førnævnte interne socialdemokratiske mail frem, hvilket fik Venstre til at sætte forhandlingerne på pause.

De er dog nu genoptaget, da Socialdemokratiet og dermed regeringen har imødekommet flere krav fra Venstre.