Finansministeriet uden pressechef midt i udlignings-virak

Finansministeriet under Nicolai Wammen (S) er for nuværende uden pressechef, efter at Sigga Nolsøe er fratrådt sin stilling.

Det sker midt under de igangværende forhandlinger om en udligningsreform, som ministeren sidder for bordenden for.

- Finansministeriets kommunikationschef, Sigga Nolsøe, er fratrådt sin stilling ved udgangen af februar. Finansministeriet har ikke yderligere kommentarer, skriver ministeriet i en meddelelse.

Oppositionen har tidligere kritiseret regeringen for at ansætte mange pressechefer med en socialdemokratisk baggrund. Det er ifølge kritikken med til at politisere embedsmandsværket.

Kritikken kom, efter at Berlingske i november skrev, at syv ud af ni nyudnævnte pressechefer i ministerierne enten havde tidligere tilknytning til socialdemokratiet eller til den nye minister.

I en kort kommentar til sin fratrædelse skriver Sigga Nolsøe til Ritzau:

- Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.

Socialdemokratiets pressetjeneste oplyser, at man ingen kommentarer har, da der er tale om en personalesag i Finansministeriet.

Sigga Nolsøe startede som pressechef i Finansministeriet i februar 2018. Hun kom fra en stilling som presse- og kommunikationschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Særlig rådgiver for Nicolai Wammen er Mads Brandstrup, der kom fra en stilling som pressechef for Socialdemokratiet, og Mathias Secher, der kom fra en stilling som afdelingschef i Socialdemokratiets politiske afdeling.

Der er umiddelbart endnu ingen erstatning for pressechefen. På ministeriets hjemmeside søges en ny pressechef med ansøgningsfrist 17. marts.

Dermed står Finansministeriet altså uden pressechef under de igangværende forhandlinger om en udligningsreform. Forløbet omkring forhandlingerne har været noget stormomsuste.

Efter en del politisk kritik af regeringen for manglende information om - og manglende gennemskuelighed af - dens udligningsreform fortsætter forhandlingerne i denne uge.

I februar blev forhandlingerne gjort yderligere komplicerede af, at en intern, socialdemokratisk mail om angreb på Venstre ved en fejl blev sendt til Jyllands-Posten.