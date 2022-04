Finansministeriet vil fravige budgetlov

Finansministeriet mener, at situationen med ukrainske flygtninge er så alvorlig, at budgetloven skal fraviges. Dermed kan udgifter finansieres med underskud.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er en ekstraordinær situation med krig i Europa. Det har meget store konsekvenser for hele Europa, og det gælder desværre også for dansk økonomi, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S) i pressemeddelelsen.

- Fuldt ud ansvarligt

Det er budgetloven der sætter rammen for, hvor stort underskud Danmark må køre med. Bliver den fraveget - som Finansministeriet nu vil - kan eksempelvis udgifterne til flygtninge betales ved at øge underskuddet mere.

Den danske budgetlov tillader, at der under exceptionelle omstændigheder afviges fra lovens grænse for underskud.

Og der er netop tale om en ekstraordinær situation, udtaler Nicolai Wammeni pressemeddelelsen.

- Finansministeriet vurderer på den baggrund, at vi nu står i en exceptionel situation, der giver mulighed for at afholde udgifter direkte relateret til Ukraine-situationen ud over budgetlovens underskudsgrænse. Det er fuldt ud ansvarligt.

Akut opskalering

Finansministeriet peger blandt andet på et højt antal ukrainske flygtninge, et behov for 'akut opskalering af det sikkerhedsmæssige beredskab' og store stigninger i energipriserne.

Hvad udgifter til 'akut opskalering af det sikkerhedsmæssige beredskab' og 'store stigninger i energipriserne' dækker over ønsker Finansministeriet mandag aften ikke uddybe, skriver Ritzau.

Ved exceptionelle omstændigheder forstås blandt andet en usædvanlig begivenhed, der ligger uden for statens kontrol, og som har en afgørende virkning på de samlede offentlige finanser, oplyses der i før omtalte pressemeddelelse.