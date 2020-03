Finland afspærrer Helsinki for at bremse coronavirus

Finlands regering oplyser onsdag aften på et pressemøde, at den vil afspærre Helsinki-regionen fra den øvrige del af landet i et forsøg på at stoppe spredningen af coronavirus.

Det rapporterer den svenske radioavis Ekot.

Hovedstaden Helsinki står for en meget stor del af landets godt 800 smittede med Covid-19. Tre ramte er døde.

Rejseforbudet træder først i kraft, når Riksdagen har givet sin støtte. Men forbudet ventes at træde i kraft fredag.

Blokaden af Helsinki og omegn vil stå på i tre uger frem til 19. april, siger statsminister Sanna Marin.

Det betyder, at trafik til og fra Helsinki skal høre op i den periode.

Undtaget fra blokaden er personer, der har en et velbegrundet ønske om at være friholdt, og for folk som har samkvemsret til egne børn.

Erhvervskørsel vil også være friholdt.

Nye opdaterede tal for onsdag fra de finske sundhedsmyndigheder viser, at der lige nu er 880 konstateret smittede i landt, men at mellem 11.000 og 15.500 mennesker over de næste måneder kan blive indlagt på hospitaler med smitte fra coronavirus. Det skriver Reuters.

Heraf kan mellem 3600 og 5000 få behov for at blive indlagt på intensivafdelinger.

Myndighederne siger, at de officielle tal over smittede næppe svarer til virkeligheden. De regner med, at der er et stort mørketal.