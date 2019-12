Finland vil hente IS-børn hjem

Finlands regering har mandag besluttet at forsøge at hjælpe finske børn hjem fra lejre i det nordøstlige Syrien.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den finske regering.

- Regeringens udgangspunkt er, at vi skal hjælpe børnene. Man har dog ingen forpligtelse til at hjælpe de voksne, som er rejst frivilligt til området, meddeler regeringen.

Finlands nye statsminister, Sanna Marin, tilføjer på en pressekonference, at regeringen vil have børnene hjem 'snarest muligt', skriver nyhedsbureauet Reuters.

Omkring 30 børn

I den berygtede al-Hol-lejr i Syrien menes der at være omkring 30 finske børn af forældre, der har tilsluttet sig Islamisk Stat (IS), skriver den svenske netavis Expressen.

Spørgsmålet om, hvad man skal stille op med børnenes mødre, har skabt splittelse blandt de fem partier, der udgør den finske regeringskoalition.

Centerpartiet er imod at lade IS-kvinderne komme tilbage til Finland, men partiet er indstillet på at hjælpe børnene.

En for en

I et forsøg på at løse uenighederne i koalitionen har regeringen besluttet at behandle sagerne en for en, siger Sanna Marin.

- Målet med myndighedernes handlinger er at varetage børnenes interesser, siger hun og åbner ifølge Reuters en dør på klem for, at nogle af mødrene kan komme tilbage sammen med deres børn.

De kurdiske styrker i Syrien, der kontrollerer det område, hvor al-Hol-lejren ligger, er imod at adskille børnene fra deres mødre, skriver Reuters.

Ikke i Danmark

I november sagde den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), at regeringen ikke vil hente danske børn fra de syriske lejre til Danmark.

- Vi har som regering truffet den beslutning, at vi ikke tager børnene til Danmark, fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne, sagde Mette Frederiksen under en spørgetime i Folketinget.

Samtidig oplyste de danske myndigheder, at der sidder omkring 12 voksne danske statsborgere i lejrene al-Hol og al-Roj i det nordlige Syrien.

Der sidder desuden omkring 30 børn, hvis forældre er danske statsborgere eller har været danske statsborgere.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) er der desuden 14 voksne danske statsborgere og omkring 10 børn, som vurderes at være på fri fod i konfliktområdet omkring Islamisk Stats tidligere udråbte kalifat i Irak og Syrien.