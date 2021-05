Finlands statsminister får kritik for betalt morgenmad

Finlands statsminister, Sanna Marin, er kommet i hård modvind, efter at det er kommet frem, at hun får skattefrie morgenmadspenge.

Ifølge den finske avis Iltalehti får Sanna Marin og hendes familie såkaldte morgenmadspenge til en værdi af cirka 2200 danske kroner om måneden på skatteydernes regning.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Sagen, som er blevet døbt morgenmadsgate, begyndte at rulle tirsdag, da Iltalehti først rapporterede om ordningen. Siden er den blevet debatteret livligt i pressen i Finland og på sociale medier.

Ifølge Iltalehti har den finske regering desuden hemmeligstemplet madordningen, herunder kvitteringer fra indkøb, med henvisning til, at den drejer sig om statsministerens privatliv.

Regeringen oplyser, at alle statsministre i Finland siden Paavo Lipponen, der sad på posten fra 1995 til 2003, har nydt godt af ordningen.

Imens skriver Lipponens hustru i et opslag på Facebook, at de plejede selv at betale for maden, da de boede i statsministerboligen Kesäranta.

Ifølge den finske skatteforvaltning skal Sanna Marin betale skat af sin morgenmad.

Den 35-årige statsminister siger selv, at hun endnu ikke er færdig med sin selvangivelse og henviser ellers til sin stab.

Avisen Helsinki Times påpeger i forbindelse med sagen, at den finske præsident, Sauli Niinistö, selv betaler for sin mad.

Derudover skriver avisen, at statsminister Sanna Marin retfærdiggør madudgiften med den begrundelse, at hun og hendes husstand er berettiget til at bruge statens indtægter på morgenmad og andre kolde måltider under deres ophold på Kesäranta.

Avisen skriver videre, at mens madordningen er blevet tilbudt til alle tidligere statsministre, er det kun Paavo Lipponen, Mari Kiviniemi og Jyrki Katainen, der har gjort brug af den i dette århundrede.

Dog har Sanna Marins husstand ifølge Iltalehti brugt ordningen mere end nogen andre tidligere beboere i Kesäranta.