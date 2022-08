Finsk statsminister har taget narkotest: Svar kommer om en uge

Den finske statsminister, Sanna Marin, har taget en narkotest. Svaret på den vil blive offentliggjort om en uges tid.

Det fortæller den socialdemokratiske statsminister på et pressemøde fredag.

- Jeg har taget en narkotest i dag. Resultatet vil være tilgængeligt om cirka en uge, siger hun.

Hun mener ikke, at kravet er rimeligt, men vælger at gøre det for at beskytte sig selv.

- Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig, siger statsministeren.

Tidligere fredag kom det frem, at Marin ikke havde ferie, da hun festede. Hendes ferie blev forkortet på grund af et arrangement hos den finske præsident.

Annonce:

Den fremmødte presse ved mødet var interesseret i at høre, om statsministeren var i stand til at varetage sit hverv, mens hun festede, hvis der skulle blive brug for det i forhold til eksempelvis Nato og krigen i Ukraine.

Hun fortæller, at hun ikke husker noget tidspunkt, hvor det har været nødvendigt for hende at tage til regeringskontorerne midt om natten, men at hun altid kan nås på sin telefon.

- Statsrådet er altid funktionelt, men der bliver alligevel ikke indkaldt til møder midt om natten.

- Hvis der er brug for at fat i mig, er jeg altid klar til at udføre mit arbejde, siger Sanna Marin.

Hun anser det dog for usandsynligt, at regeringen skal træffe beslutninger om natten. Ministre vil gerne vide, hvornår det næste møde er, i god tid, fortæller hun.

For hende er det vigtigt, at arbejdstid og fritid adskilles. Og at hun som statsminister også kan få lov til at feste og have et privatliv.

- Jeg kan godt lide idéen om, at folk i min position godt kan feste og have fritid. Jeg tror, at folk forstår, at fritid og arbejdstid skal adskilles, siger Sanna Marin.

Annonce:

Hun ville dog i bakspejlet have ønsket, at hun havde gjort mere for, at de private videoer ikke var blevet delt med offentligheden.