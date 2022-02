Fire folketingsmedlemmer melder sig ud af Dansk Folkeparti: - Vi er splittet til atomer

Folketingsmedlemmerne Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Bent Bøgsted og Lise Bech forlader Dansk Folkeparti.

Det sker i protest mod den nye formand i DF, Morten Messerschmidt.

Det fortæller Karina Adsbøl til Ekstra Bladet.

- Der er et rigtigt dårligt arbejdsmiljø. Vi har jo en gruppe, som aldrig nogensinde har været splittet, men nu er splittet til atomer.

- Jeg har tænkt meget over det. Hvornår er det gået så galt? siger Karina Adsbøl.

Hård kritik

Også Lise Bech retter kanonen mod Morten Messerschmidt, men fortæller til Ekstra Bladet, at det har været en svær beslutning.

- Jeg var allerede ved formandsvalget bekymret for, hvordan det ville ende. Jeg gav det en chance, men han taler om at samle partiet, men gør det modsatte.

- Han siger det, man gerne vil høre, men i sidste ende gør han det, der passer ham. Det er som en rygsæk, der bliver fyldt op, og den er nu overfyldt, siger Lise Bech.

Lise Bech fortæller samtidig, at hun føler, at ordførerne i partiet bliver kørt over.

Hun fremhæver som eksempel, at tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl er udnævnt som forsvarsordfører, men alligevel er det Messerschmidts gode ven Anders Vistisen, der tog i DR-programmet 'Debatten' for at diskutere forsvarspolitik på partiets vegne.

Meld og Feld-sagen spøger

Meld og Feld-sagen, der hænger over hovedet på Morten Messerschmidt, spøger fortsat. Det er blot en af flere grunde til, at de fire folketingsmedlemmer nu er fortid i partiet.

- Så ville vi også i en valgkamp skulle ud og forsvare Meld og Feld-sagen, siger Karina Adsbøl.

Derudover har der også været udskiftning i gruppen, hvilket også har skabt utilfredshed på de indre linjer i partiet.

- Han sætter sit eget hold. Han har allerede ansat folk, der har støttet ham, siger Karina Adsbøl.

Til Berlingske kritiseres også tidligere partiformand Pia Kjærsgaard for at være en del af problemet.

Stærkt sammenhold

Karina Adsbøl fortæller, at der altid har været et stærkt sammenhold i Dansk Folkeparti, men siden valgkampen, hvor Morten Messerschmidt løb med formandsposten, er der vendt op og ned på dynamikken.

Det er blandt andet derfor, at de fire DF-profiler har valgt at forlade partiet.

Da de delegerede ved et ekstraordinært årsmøde i januar valgte Morten Messerschmidt som ny formand for Dansk Folkeparti, havde alle de fire udbrydere på forhånd meldt ud, at de støttede andre kandidater.

Bent Bøgsted og Lise Bech så helst, at det daværende hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen blev ny formand.

Martin Henriksen har siden formandsvalget også meldt sig ud af partiet i protest mod Morten Messerschmidt.

Karina Adsbøl og Liselott Blixt støttede et andet hovedbestyrelsesmedlem, Merete Dea Larsen.