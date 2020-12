Fire kommuner udpeget: Slipper for skole- og dagtilbudkrav

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om de første fire kommuneforsøg inden for dagtilbud og skoler.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse onsdag.

Kommuneforsøget skal lade udvalgte kommuner slippe for en lang række administrative krav på udvalgte områder, for at se om og hvordan det letter og forbedrer løsningen af kerneopgaver.

På folkeskoleområdet er Esbjerg og Holbæk valgt, mens Helsingør og Rebild er valgt inden for dagtilbud.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kalder forsøget for 'ret vildt'.

Hun forklarer, at man ikke på forhånd ved, hvilken læring der vil komme ud af forsøget, men at idéen er at starte 'på et næsten blankt stykke papir'.

- I årevis har vi talt om, hvordan alle de her forskellige styremekanismer har haft gode årsager, men tilsammen dræber de arbejdsglæden og slår fagligheden ihjel, siger hun.

Det er ministerens forhåbning, at forsøget vil gøre nogle store forskelle, og at det kan udbredes til flere kommuner.

- Jeg tror, at det største resultat, der vil komme ud af det her, er, hvor utroligt meget bedre en daginstitution og skole fungerer, hvis man lader det være op til forældre, lærer, leder og pædagoger at strikke hverdagen sammen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ifølge ministeren vil der en gang om året efter implementeringen af forsøget blive set på resultater og virkning, som så kan bruges i andre kommuner.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) kalder det en 'lidt vild idé', og hun takker Folketingets partier for at gå med i aftalen.

- Det handler om at løfte kvaliteten af den velfærd, I alle oplever hver dag. Sikre at den ikke forsvinder i papirarbejde. De enkelte institutioner og skoler får nu friheden.

- Til gengæld forpligter de sig på at levere bedre resultater. For med friheden følger ansvaret, skriver Mette Frederiksen i opslag på Instagram og Facebook.

Venstre bakker i høj grad op om forsøget, men havde ønsket sig at netop flere kommuner fik frihed.

- Den socialdemokratiske regering har dog kun ønsket at give friheden til to udvalgte kommuner, og det er selvfølgelig bedre end ingen.

- Vi havde gerne set, at alle 98 kommuner havde fået mere frihed til at løse opgaverne på børne- og undervisningsområdet, siger Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby.

Under tirsdagens spørgetime med statsministeren nævnte hun indledningsvis, at 'vi ikke behøver at lovgive om alt mellem himmel og jord'.

For eksempel skal regler om minimumstimetal, klasselofter og nationale test kunne fjernes i forsøgskommunerne med fokus på folkeskoleområdet.

Til spørgetimen meddelte Mette Frederiksen også, at kommunerne Viborg, Langeland og Middelfart vil kunne få frihed på ældreområdet.