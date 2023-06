Fire små børn er uden for livsfare efter knivangreb i Frankrig

De fire små børn og to pensionister, som blev angrebet med kniv i den franske by Annecy torsdag, er alle uden for livsfare.

Det oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gerningsmanden, som har syrisk statsborgerskab, er sigtet for drabsforsøg og er varetægtsfængslet.

Få dage inden knivangrebet havde han fået afvist sin asylansøgning i Frankrig.

Knivangrebet skete i en offentlig park omkring klokken 09.45.

Børnene var mellem 22 måneder og tre år gamle. Ifølge Reuters er to af dem torsdag i livsfare efter angrebet.

Blandt børnene er et fra Storbritannien og et fra Holland. Det har Line Bonnet-Mathis, der er anklager i Annecy, oplyst.

Den mistænkte, en 31-årig syrisk flygtning, var klædt i sort og havde et omkring ti centimeter langt knivvåben.

For cirka ti år siden havde manden fået asyl i Sverige. Han forlod angiveligt landet, da det ikke lykkedes ham at få svensk statsborgerskab.

En video af angrebet, som blev optaget af et vidne og er blevet verificeret af Reuters, viser angrebsmanden springe over et hegn til en legeplads.

På videoen ses det også, at manden skubber en kvinde, der prøver at stoppe ham, væk.

24-årige Henri, som er på katolsk pilgrimsrejse, har fået tilnavnet 'rygsæk-helten', efter at han konfronterede gerningsmanden og blandt andet kastede en rygsæk efter ham.

Den pilgrimsrejsende følte sig kaldet til at bryde ind, forklarer han.

- Alt, jeg ved, er, at jeg ikke befandt mig der ved en tilfældighed, siger Henri til den franske tv-station CNews ifølge Reuters.

- Det var helt utænkeligt ikke at gøre noget. Jeg fulgte mine instinkter og gjorde, hvad jeg kunne, for at beskytte de udsatte, lyder det.

Byen Annecy ligger i det østlige Frankrig og har cirka 130.000 indbyggere.