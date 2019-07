Fire topchefer holdt møde: Ingen gad slå græsplænen

På grund af en uoverensstemmelse endte græsplænen med at stå urørt i over et halvt år

Hvor mange kommunalchefer skal der til for at slå en græsplæne?

Svaret er fire, og det tager seks måneder - hvis græsplænen altså ligger i Næstved.

Det er en kendsgerning, efter en uoverensstemmelse mellem to kommunale instanser endte med at blive løst efter over et halvt år.

Sagen omhandler en græsplæne bag ved Holmegaardskolen i byen Fensmark. Tidligere blev området delt mellem den lokale fodboldklub Holmegaard Boldklub og skolen. Men da fodboldklubben flyttede i sommeren 2018, opstod problemstillingen - hvem skal nu slå græsset?

Tidligere var det Center for Trafik og Ejendomme, der på fodboldklubbens vegne slog græsset, men efter årsskiftet, mente de ikke, at det var deres ansvar længere.

- Vi var uenige om, hvem der havde ansvaret. Vi mente, det var skolen, da fodboldholdet ikke var der længere, og at på alle andre skoler i kommunen er det skolens eget ansvar at få slået græsset, fortæller Torben Kelm Danielsen, der er centerchef i Center for Trafik og Ejendomme.

Således endte græsplænen med at stå urørt i over et halvt år.

Måtte flytte idrætseksamen

Da månederne efterhånden gik, og græsset blev ved med at gro, gik det til sidst op til knæene, og det fik til sidst konsekvenser for Holmegaardskolen.

- Stedet lignede efterhånden en mark. Klasser blev til sidst nødt til at dyrke idræt andre steder. Vi blev også nødt til at flytte en idrætseksamen, fortæller Jesper Gleitze Nielsen, der er formand for skolebestyrelsen.

Formanden fortæller, at de første gang tog kontakt til kommunen omkring maj måned. Og siden dengang er der gået yderligere to måneder.

- Det er nærmest komisk og unødvendigt, at det skal tage så lang tid, fortæller han.

Privatfoto

Privatfoto

Fire kommunalchefer

Det var først i juli måned - over seks måneder efter, græsplænen var blevet slået sidst, at problematikken blev løst.

Det blev det gjort til et møde mellem de fire kommunalchefer Torben Kelm Danielsen Centerchef for Trafik og Ejendomme, Kim Dawartz, centerchef i Center for Kultur og Borgerservice, Lars Nedergaard, centerchef i Center for Dagtilbud og Skole, og vejchef Morten Toft Hansen.

- Vi endte med at holde et møde, for at vi endelig kunne løse problemet. Vi i Center for Trafik og Ejendomme endte med at skulle slå græsset fremover. Det var os, der havde stået for det tidligere, så vi tænkte, det var fair nok, at vi fortsatte, fortæller Torben Kelm Danielsen, der også oplyser, at de fandt en løsning på et kvarter.

- Burde I ikke have løst problemet hurtigere?

- Jo, vi burde have fundet frem til en løsning hurtigere. Vi har nok ikke være opmærksomme nok på problemet.

- I har jo vidst det siden årsskiftet. Hvorfor er det gået så langsomt?

- Vi har ikke været helt enige, så det har taget noget tid. Men når det er sagt, er det jo ikke den eneste græsplæne, børnene kan lege på.

- Men er det fair over for børnene, at det tager jer et halvt år at komme til enighed.

- Vi har jo ikke udelukket dem muligheden for at lege. Men ja, vi burde have løst problemet hurtigere.

Onsdag eftermiddag blev græsplænen endelig slået. Det anslås, at området svarer til cirka to fodboldbaner. Efter at græsset var blevet slået og presset, var der 14 'rundballer' fyldt med græs. Det berettede Sjællandske Medier torsdag.

Sådan så det ud, da græsplænen endelig blev slået onsdag. Privatfoto

Privatfoto