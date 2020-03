Firma med rod i skatten renoverede politiker-boliger

En virksomhed, der har renoveret Folketingets boliger, har gentagne gange fået kritik for ikke at have styr på skattebetalingen

Politikere, der har fast bopæl uden for Sjælland, får en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget. Den kan de hårdtarbejdende politikere benytte sig af, hvis de har brug for at overnatte i København.

I 2016 blev 41 helt nyrenoverede lejligheder i hjertet af København afleveret til bygherren - Folketinget - med det formål.

Hovedentreprenøren var Skou Gruppen, der stod for den omkring et år lange renovering for Folketinget.

Til at udføre dele af renoveringen havde Skou Gruppen hyret virksomheden CPMG Construct. Virksomheden stod blandt andet for murerarbejdet i politiker-boligernes badeværelser til en pris på fem mio. kroner.

Det er lejlighederne her på Anker Heegaards Gade, at politikerne har boliger, der er blevet renoveret af selskabet med rod i skattebetalingen. Foto: Anthon Unge

Mens CPMG Construct gjorde badeværelserne klar til de hårdtarbejdende politikere, havde virksomheden rod i skattebetalingen. Det havde selskabet også, da entreprenøren blev hyret ind til opgaven for Folketinget, og da selskabet efterfølgende arbejdede på et byggeri af nogle almennyttige boliger på Amager, der blev færdiggjort i 2018.

Ekstra Bladet har lavet et udtræk fra erhvervsdatabasen BIQ, der viser, at selskabet er en af de 912 aktive danske virksomheder, der har fået hug af deres revisor for at have lavet en lovovertrædelse vedrørende skattebetalingen.

Skatteadvokat: - Man kan ikke ligefrem sige, at der er styr på tingene

Entreprenøren har ikke bare fået kritik én gang. I de seneste seks årsregnskaber rejser virksomhedens revisor kritik af ledelsen for at have rod i skattebetalingen.

I regnskabet for 2015 - hvor selskabet udførte arbejdet i politiker-boligerne - skriver revisoren i sin påtegning: 'Ledelsen kan ifalde ansvar som følge af ikke rettidig indberetning og indbetaling af kildeskat og moms.'

Året før, hvor virksomheden blev hyret ind til opgaven, fik selskabet også kritik:

'Ledelsen kan ifalde ansvar som følge af ikke rettidig indbetaling af A-skat, AM-bidrag og moms,' står der i regnskabet.

Derudover har selskabet flere gange fået kritik for ikke at indlevere sine årsrapporter rettidigt. Og i det seneste årsregnskab, hvor virksomheden renoverede nogle almennyttige boliger, skriver revisor: 'Ledelsen kan ifalde ansvar som følge af ikke rettidig indberetning og indbetaling af kildeskat.'

Ekstra Bladet har fået skatteadvokaten Torben Bagge til at gennemgå selskabets regnskaber. Foto: Ritzau Scanpix/Claus Bonnerup

Ekstra Bladet har bedt skatteadvokat Torben Bagge gennemgå selskabets regnskaber.

- Når man hvert eneste år i en så lang periode får en melding fra egen revisor om, at der er en risiko for, at ledelsen kan ifalde ansvar, fordi man ikke har håndteret moms og a-skat til tiden, så kan man ikke ligefrem sige, at der er styr på tingene. For at sige det mildt.

- Det er jo fair nok, at man fejler et enkelt år, men det virker forholdsvis systematisk, siger skatteadvokaten til Ekstra Bladet om den virksomhed, der har været med til at renovere politikernes skattebetalte boliger.

Hovedentreprenør: - Det er jeg også rigtig ked af

Martin Skou Heidemann, direktør i Skou Grouppen, der har hyret CPMG Construct ind til opgaven, erkender, at det ikke var godt nok, at man ikke undersøgte underleverandørens regnskaber.

Underleverandøren CPMG Construct har arbejdet for Skou Group indtil 2018, hvor selskabet har været med til at renovere nogle almennyttige boliger.

- Jeg er rigtig skuffet over, at vi har underentreprenører, som ikke betaler deres skat til tiden. Vi gør os umage med at screene vores underentreprenører for at sikre, at de opfører sig ordentligt.

- Undskyld, jeg afbryder, men det har I jo ikke gjort.

- Nej, det har vi ikke, og det er jeg også rigtig ked af. Det burde vi have gjort.

Byggechef i Folketinget: - Uheldig sag

Folketingets byggechef betegner det som en uheldig sag. Foto: Anthon Unger

- Jeg kan sagtens se, hvad du siger, og jeg synes også, at det er en smadder uheldig sag.

- Men jeg er bare ikke sikker på, at vi på den måde ville finde alle, fordi vi sætter nogle af vores byggefolk til at lave noget researcharbejde, lyder det fra byggechefen i Folketinget, Kasper Jacoby, da Ekstra Bladet ringer og spørger ind til, hvordan det kan være, at Folketinget ikke har styr på, hvem der udfører opgaver på deres byggepladser, og hvorfor Folketinget ikke læser deres regnskaber.

Hvordan kan det være, at en virksomhed som CPMG Construct, som år efter år - også før de blev hyret ind til denne her opgave - får anmærkninger for ikke at betale rettidig skat, ender med at renovere politikernes lejligheder?

- Det er et godt spørgsmål. Når vi kigger tilbage i hele sagsforløbet fra den byggesag, som jeg i øvrigt selv var en del inde over, så har vi faktisk ikke vidst, at CPMG har været underentreprenør på denne her sag. Vi har ikke som udgangspunkt en forpligtigelse til vores hovedentreprenør, om at de skal indgive alle deres underentreprenører på deres sag.

- I alle sager, hvor der sker social dumping eller ting og sager, så foregår det jo tit og ofte hos underentreprøneren. Så det er jo der, at I skal være interesseret, hvis I virkelig gerne vil kigge efter det her?

- Hvis der er ugler i mosen, som vi hører om, så gør vi det også selv. Men ellers vil jeg sige, at vi bruger de samlede ressourcer bedst - hermed også med tanke på, at vi sådan set forvalter skatteyder-penge - ved at lægge ansvaret for det tilsyn ved hovedentreprenøren, som vi har kontrakt med og som har entreret med underrådgiverne på pladsen, siger han til Ekstra Bladet.

Stiller ikke op til interview

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få et interview med CPMG Constructs direktør, Christian Rytter Petersen, men det er ikke lykkedes.

I stedet har han svaret i en kortfattet mail, at han kan forsikre, at al skat er betalt, og at selskabet har rekrutteret det nødvendige personale til at håndtere den daglige drift.

Ekstra Bladet har siden forgæves forsøgt at få fat på direktøren flere gange på hans telefon. Vi har også skrevet en mail, hvor vi gør det klart, hvad vi blandt andet vil spørge om i et interview. Vi vil gerne have svar på, hvordan han kan forsikre, at skatten er betalt, når selskabet i så mange år får kritik fra sin revisor for ikke at have betalt skat rettidigt.

Det har han ikke svaret på.