Fjerner smittedes lig fra gader og hjem

Over 400 lig er blevet flyttet fra gader og hjem i Bolivia de seneste dage.

Langt størstedelen havde været smittet med coronavirus, oplyser det bolivianske politi tirsdag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

191 af ligene befandt sig i området omkring storbyen Cochabamba, 141 i hovedstaden La Paz og 68 i landets største by, Santa Cruz.

Bjærgningerne er sket i perioden 15. til 20. juli.

Området omkring Santa Cruz er det hårdest ramte i Bolivia med omkring halvdelen af landets cirka 60.000 registrerede smittetilfælde.

Omkring 85 procent af de indsamlede lig var enten 'testet positive for covid-19 eller havde covid-symptomer', så de vil blive registreret som formodede smittetilfælde, siger politidirektør Ivan Rojas ifølge AFP.

Resten døde af 'andre årsager, hvilket betyder andre sygdomme eller vold', fortæller Rojas.

Ifølge sundhedsmyndighederne har Cocachamba og La Paz oplevet 'meget store stigninger' i antallet af coronatilfælde.

Andres Flores, direktør for landets institut for retsmedicinske undersøgelser, siger, at i perioden 1. april til 19. juli er mere end 3000 lig, som er blevet bjærget fra andre steder end hospitaler, identificeret som enten bekræftede eller formodede tilfælde af coronavirus.

Landet har ifølge AFP over 2200 bekræftede dødsfald blandt coronapatienter og en befolkning på 11 millioner.

I Nord- og Sydamerika som helhed viser virusset 'ingen tegn på at sagtne farten', siger lederen af den panamerikanske sundhedsorganisation (Paho), som hører under FN. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Særligt smittestigninger i Bolivia, Ecuador, Colombia og Peru bekymrer direktøren, Carissa Etienne.

Samtidig forklarer hun, at mange personer i Nord- og Sydamerika i forvejen kæmper med underliggende sygdomme.

Det gør tre ud af ti personer - eller 325 millioner mennesker - særligt sårbare i forhold til de værste covid-komplikationer.

- Vi må på grund af de mange underliggende sygdomme kraftigt appellere til alle lande i Nord- og Sydamerika: Brug data til at skræddersy jeres coronatiltag, og gør sundhed til jeres øverste prioritet, siger hun ifølge Reuters.