Fjerner Trumps besynderlige knap

Hvem har ikke ønsket sig en knap inde ved sofaen, som på magisk vis fremtryller en butler, der serverer din yndlingsdrik for dig?

USA's 46. præsident, Joe Biden, er i hvert fald IKKE en af dem.

Den nu tidligere præsident Trump var angiveligt så glad for sodavand, at han havde installeret en knap på det ikoniske skrivebord i Det Ovale Kontor i det hvide hus. Dens eneste funktion var, at en butler blev tilkaldt med præsidentens yndlings sodavand, der er Cola Light, når Donald Trump trykkede på knappen.

Men den og flere andre signifikante ting er med Bidens indtog i det hvide hus nu væk og forflyttet til Trumps golfresort Mar-a-Lago i Palm Beach.

Joe Bidens administration lavede straks en række ændringer i det ovale kontor i det hvide hus. Der er blandt andet blevet fjernet en sodavands knap og et flag fra den amerikanske hær. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Tradition

I det hvide hus er der tradition for, at den nyindsatte præsident selv vælger dekorationerne i det mytiske ovale kontor i Washington.

Her har Biden altså straks valgt at erstatte en række ting.

Udover den mærkværdige sodavands knap har Joe Biden ligeledes skrottet et flag fra den amerikanske hær, som Donald Trump ellers trofast havde stående bag sig på sin venstre side under sine fire år ved magten.

Den nye præsident har derudover valgt at dekorere sit kontor med amerikanske ledere og ikoner som Thomas Jefferson, Rosa Parks og Alexander Hamilton.

Bag Joe Biden har han valgt at sætte en buste af borgerrettighedsaktivisten Cesar Chavez, der holdes i selskab af familiebilleder fra Joe Biden.

Cesar Chavez i selskab med familiebilleder fra Joe Biden. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix